Cursos gratuitos vão apresentar jovens estudantes ao universo da programação e criação de gamesLuciola Villela/Divulgação

Publicado 08/10/2024 14:47

Apresentar jovens estudantes a partir de 13 anos ao universo de programação e desenvolvimento de jogos digitais. Esta é a proposta do Nave em Órbita, projeto desenvolvido pelo Oi Futuro, inspirado nos 18 anos do Programa Nave (Núcleo Avançado em Educação), que forma jovens de ensino médio integrado ao profissional, com formações voltadas às áreas de inovação, tecnologia e criatividade. Oferecida nos formatos on-line e presencial, a iniciativa consiste em uma trilha formativa com quatro cursos gratuitos de introdução a ferramentas e conceitos para a criação de games, como game design, lógica de programação e desenvolvimento de artes visuais e sonoras para jogos.

Com 100 milhões de jogadores e cerca de 1.040 empresas desenvolvedoras no país, o mercado de games movimenta mais de R$ 13 bilhões por ano no Brasil, segundo dados da Newzoo Global Games Market Report 2023. Em sinergia com as demandas deste setor, o Nave em Órbita é mais uma iniciativa do Oi Futuro que extrapola os muros da escola e visa propiciar o desenvolvimento de habilidades a jovens estudantes para as inúmeras possibilidades da cada vez mais relevante indústria de jogos digitais e programação.

“Com o Nave em Órbita, queremos proporcionar aos jovens a oportunidade de se aprofundarem no universo da programação e criação de games, um mercado em alta e que cresce cada vez mais no mundo inteiro. Teremos aulas online e presencial, o que permite uma ampliação do público. O instituto Oi Futuro, por meio do programa Nave, não quer somente formar profissionais capacitados para atender às demandas da indústria, mas também apoiar o desenvolvimento de cidadãos criativos e aptos para formar a próxima geração do mercado profissional de inovação e tecnologia”, afirma Aline Almeida, Gerente de Educação, Inovação Social e Comunicação do Oi Futuro.

Cursos on-line e presenciais

Com vagas limitadas, o curso presencial terá uma carga horária de 16 horas, divididas em quatro aulas de quatro horas de duração às sextas-feiras do mês de novembro (1, 8, 22 e 29/11), no Colégio Estadual José Leite Lopes, sede do Programa Nave, no bairro do Andaraí. Voltado para jovens de 13 a 16 anos, “Criando Meu Primeiro Jogo Digital” contará com atividades práticas e colaborativas, que abordarão conhecimentos sobre temas como cultura e design de jogos, programação e arte visual e sonora. Para participar, basta que o aluno esteja regularmente matriculado em uma escola de ensino fundamental ou médio da rede pública e tenha disponibilidade no período da tarde para frequentar as aulas presenciais.

Autoinstrucional e com certificação para quem completar toda a trilha formativa, os cursos on-line estarão disponíveis gratuitamente a partir do dia 22 para estudantes a partir de 13 anos de qualquer lugar do Brasil. Com carga horária de 8 horas de duração, as aulas de “Introdução ao Game Design”, “Introdução à Lógica de Programação para Jogos”, “Artes Visuais” e “Artes Sonoras para Jogos”, com 2 horas de duração cada, irão apresentar conteúdos introdutórios e elementares para se desenvolver um jogo do zero com recursos gratuitos e fáceis de serem utilizados.