Curso ensina técnicas para aumentar as vendas no e-commerceInternet/Reprodução

Publicado 09/10/2024 11:51

Um estudo publicado pelo Journal of Corporate Finance revela que investir na capacitação de vendedores não é apenas um gasto, mas um investimento estratégico com retorno comprovado. Empresas que apostam em educação corporativa, especialmente no setor de e-commerce, podem ver um aumento de até 12% no Retorno sobre Ativos (ROA), superando significativamente seus concorrentes que negligenciam o desenvolvimento de seus talentos.

Nesse contexto, a Magis5, empresa especializada em automação e integração de e-commerces com grandes marketplaces, lançou a Universidade Magis5, uma plataforma de cursos 100% gratuita criada para capacitar vendedores e ajudá-los a vender mais.

Os cursos abordam desde técnicas para "quebrar o zero em vendas", passando por ensinamentos sobre contabilidade, precificação de produtos, dicas para performar melhor em plataformas de marketplaces, como controlar estoques até a aplicação de inteligência artificial no e-commerce.