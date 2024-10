Vagas no Programa Jovem Aprendiz da Brava são exclusivas para mulheres pretas - Brava/Divulgação

Publicado 09/10/2024 18:25

A Brava Energia, companhia do setor de óleo e gás, está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz, com vagas voltadas exclusivamente para mulheres que se autodeclaram pretas. Ao todo são seis vagas para mulheres residentes no Rio de Janeiro.

O processo seletivo será on-line e contemplará fases com dinâmicas em grupo, entrevista com RH e entrevista com o gestor. A remuneração é compatível com o mercado e, quem for contratada, terá benefícios como assistência médica e odontológica, vale alimentação, desconto em academia, seguro de vida e auxílio transporte.

As mulheres selecionadas terão a oportunidade de desenvolver habilidades comportamentais e técnicas, orientação sobre carreiras e desenvolvimento pessoal, acesso ao ambiente de cursos on-line sobre negócio e soft skills e apoio ao desenvolvimento de idioma.