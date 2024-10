Um dos cursos oferecidos é ode Instalador de Drywall - Divulgação

Um dos cursos oferecidos é ode Instalador de DrywallDivulgação

Publicado 10/10/2024 11:20

Estão abertas as inscrições para a Semana da Obra Especialistas, feira voltada à capacitação para os profissionais da construção civil. A iniciativa é da Obramax e vai acontecer entre os dias 23 e 26, nas unidades de Benfica e Jacarepaguá. Os cursos serão sobre técnicas de construção de projetos em drywall, elétrica com foco em fotovoltaico, hidráulica com foco em aquecimento a gás e instalação de pisos e revestimentos cerâmicos. Ao todo, estão sendo oferecidas 1.600 vagas.

A Semana da Obra será dedicada aos especialistas do setor da construção civil e será dividida em Dia do Instalador Drywall (23/10 – Benfica e 24/10 – Jacarepaguá), Dia do Azulejista (24/10 – Benfica e 25/10 – Jacarepaguá), Dia do Bombeiro Hidráulico (25/10 – Benfica e 26/10 – Jacarepaguá) e Dia do Eletricista (26/10 – Benfica e 23/10 – Jacarepaguá). Em todos, o credenciamento será realizado às 12h30, as aulas se iniciam às 13h e são finalizadas às 20h15.



A iniciativa conta com o apoio de marcas parceiras e o cronograma de todos os cursos preveem aulas de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), segurança do trabalho e dinâmicas práticas, além de distribuição de brindes, sorteios e churrasco para confraternização. Ao final, todos os participantes receberão certificado.