Vagas são para as filiais do Atacadão espalhadas por 13 municípiosDivulgação

Publicado 10/10/2024 14:57

O rede Atacadão está com cerca de 200 vagas de emprego abertas no Rio de Janeiro, que contemplam lojas em 13 municípios do Estado. Com oportunidades que abrangem diferentes áreas e cargos, as inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até o dia 18. As vagas não exigem tempo mínimo de experiência.As vagas disponíveis incluem cargos como operador(a) de caixa, operador de cartões, operador de empilhadeira, fiscal de prevenção e perdas, repositor, empacotador e aprendiz. O salário inicial médio é de R$ 1.400. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem se cadastrar no site Pandapé e acessar as vagas de interesse no link.