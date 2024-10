Relatos de usuários do Pix davam conta de que não estava sendo possível fazer transferências - Divulgação/Banco Central

Publicado 14/10/2024 13:28 | Atualizado 14/10/2024 13:29

O Banco Central confirmou que "problemas técnicos" no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) afetaram o funcionamento do Pix na manhã desta segunda-feira, 14, como mostrou mais cedo o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Segundo a autarquia, o problema já está resolvido.

Pela manhã, a reportagem do Broadcast mostrou que relatos de usuários do Pix davam conta de que não estava sendo possível fazer transferências em diferentes instituições financeiras.

Na ferramenta online Downdetector, que compila reclamações sobre mal funcionamento de serviços online, houve um pico de reclamações às 10h48 desta segunda-feira.

O padrão se repetiu entre os maiores bancos do País e fintechs, o que indicou que o problema era mais amplo.