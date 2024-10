O único jeito de ganhar é jogando! O que você faria se recebesse US$ 408 milhões? - Divulgação

Publicado 15/10/2024 09:41

Nesta quarta-feira, a famosa loteria Powerball dos Estados Unidos , a maior do mundo, vai oferecer um prêmio impressionante de, o que equivale a mais de

A Powerball é uma das loterias mais conhecidas em todo o mundo – e não é à toa - em maio de 2024, houve um ganhador da Colômbia no valor de 100.000 dólares, equivalente a 500.000 de reais.

Graças a TheLotter , o serviço de compra de bilhetes de loteria online líder do mundo, você pode jogar nos maiores jackpots internacionais online, do Brasil!

Desde seu lançamento em 2002, a TheLotter construiu uma reputação comprovada, que fala por si, com mais dedo mundo todo, incluindo usuários do Brasil, Panamá, México, El Salvador, Costa Rica, dentre outros latinos.

É legal jogar na Powerball estando no Brasil?

- Não é necessário ser cidadão ou residente dos EUA para jogar nas loterias americanas.- É possível participar das loterias americanas utilizando o serviço de compra de bilhetes online da TheLotter.- Você receberá bilhetes oficiais da Powerball na sua conta da TheLotter - As chances de ganhar são as mesmas que as de quem compra bilhetes em lojas físicas.