Carros seminovos: descubra vantagens e desvantagens de comprá-losDivulgação

Publicado 20/10/2024 05:00

Rio - A venda de veículos usados no terceiro trimestre de 2024 cresceu 9% em relação ao mesmo período do ano passado, e representa 82% das comercializações, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), compilados pela Data OLX Autos, inteligência do grupo OLX. Além disso, o relatório também apontou que o mercado de venda de veículos como um todo manteve o cenário aquecido no terceiro trimestre deste ano, com produção de 231 mil unidades mensais e um acumulado próximo a 700 mil unidades. Neste caso, os dados agrupados pela inteligência são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Entre os principais fatores que contribuíram para este crescimento nas vendas é a redução de preço dos veículos usados e a maior disponibilidade de crédito, mola propulsora do consumo, afirmou o VP de Autos e Bens de Consumo do Grupo OLX, Flávio Passos.

VP de Autos e Bens de Consumo do Grupo OLX, Flávio Passos Divulgação OLX/Tomas Senna

Cuidados antes de comprar

Com o mercado de compra e venda de veículos seminovos e usados aquecido, antes de fechar negócio é preciso tomar alguns cuidados. Primeiro vale lembrar a diferença entre eles. Os carros seminovos são aqueles que possuem até três anos de uso, baixa quilometragem, e geralmente têm apenas um proprietário. São modelos cuja motorização e itens de série costumam ser praticamente iguais ou muito próximos aos modelos novos, mas com o diferencial do preço mais acessível, por conta da depreciação que é própria do setor.



Já os carros usados, ou seja, com mais de três anos de uso, possuem depreciação ainda maior, o que torna os preços ainda mais baixos. Mas esses modelos possuem vantagens, como seguro mais barato, economia com documentação (como as taxas de transferência, registro e até mesmo isenção do IPVA, de acordo com a idade do modelo e das normas de cada estado). Os automóveis usados também possuem uma margem de negociação mais flexível em comparação aos novos.

"Entre as vantagens de um carro seminovo está o fato dele ainda ter a garantia de fábrica. Já a desvantagem é a deterioração que o veículo sofre, principalmente se ele tiver a quilometragem alta. Com relação ao usado, o preço com certeza é a principal vantagem. Como desvantagem, temos os possíveis gastos com manutenção", explica o consultor de vendas Rodrigo Amorim.

O consultor de vendas Rodrigo Amorim aconselha a venda intermediada por uma concessionária Arquivo pessoal

Já Fábio Passos frisa que o primeiro cuidado é que a negociação deve ser feita somente entre a pessoa que irá comprar o item e o proprietário do veículo ou revendedor autorizado. "Evite negociar com terceiros, como parentes, amigos ou conhecidos do vendedor. Além disso, a visita para vê-los presencialmente antes de fechar o negócio é fundamental. O valor do produto é mais alto do que outros itens de consumo, por isso o cuidado deve ser redobrado", alerta.



O especialista também aconselha que ao olhar o veículo, o comprador marque em locais públicos e movimentados, como estacionamentos de shoppings e mercados. "Vá, de preferência, acompanhado e durante o dia. Além do período ser mais seguro, a iluminação natural permite visualizar melhor os detalhes do carro, como possíveis amassados e arranhões na lataria e revestimento interno", pondera.

Na parte mecânica, ao dar a partida, Passos diz que é preciso verificar se há vazamentos ou ruídos anormais. "Ao fazer o test drive, teste os freios, faróis, setas, funcionamento dos limpadores e dos para-brisas, entre outros pontos".

Antes de concluir o negócio, é importante acompanhar o dono do automóvel para realizar uma Vistoria Cautelar em uma credenciada do Detran. "O comprador e o vendedor precisam ir juntos ao cartório fazer a transferência, e o pagamento só deve ser feito quando a transação for concluída e reconhecida. Faça o pagamento apenas em uma conta em nome do proprietário do veículo e, antes de depositar, verifique os dados direto com o proprietário. Evite depositar o valor em contas de terceiros, ainda que seja de algum parente do vendedor", alerta Passos.



Amorim aconselha que se o comprador não quiser "esquentar a cabeça", a melhor opção é procurar uma intermediadora para a venda. "Um negócio seguro você sempre vai fazer dentro de uma concessionária, pois ali você tem todas as garantias independente do carro ser seminovo ou usado. Depois você tem as lojas de carro que também são confiáveis", esclarece.

Por fim, Passos também alerta para a importância de prestar atenção na possível abordagem de fraudadores, que podem se passar por vendedores ou compradores idôneos:

"O que pode ser o primeiro sinal de alerta é migrar a negociação do chat da plataforma para algum aplicativo de mensagem, que não pode ser rastreado. Outra bandeira amarela é o vendedor pedir algum sinal em dinheiro antes do comprador ver o veículo, para reservar o produto. Também é importante não acessar links enviados pelo suposto vendedor, seja por aplicativos de mensagem ou por e-mails que podem parecer legítimos - por isso é importante verificar também o endereço do e-mail enviado, para ter certeza de que é oficial."

"Sobre quais automóveis evitar, recomendamos fugir de modelos que não tenham histórico veicular e cuja negociação não esteja sendo conduzida pelo proprietário. Prefira carros com anúncios completos e desconfie de preços muito baixos.", finaliza Passos.

Carros mais buscados na OLX entre janeiro e setembro de 2024

O Volkswagen Gol foi o modelo mais procurado no país entre janeiro e setembro deste ano na plataforma da OLX. Confira abaixo, outros veículos que também são muito buscados:



Ranking Modelo 1 Gol 2 Palio 3 Corolla 4 Civic 5 Uno 6 Hilux 7 Onix 8 Strada 9 Celta 10 Corsa 11 S10 12 HB20 13 KA 14 Saveiro 15 Fiesta 16 Polo 17 Fit 18 Fox 19 Golf 20 Ranger

Carros usados mais negociados em setembro de 2024

O Gol também aparece como o modelo mais negociado em setembro deste ano, de acordo com dados da Fenabrave. Confira outros modelos:

Modelo Veículo negociados 1 Gol 64.585 2 Palio 35.941 3 Uno 34.876 4 Onix 30.206 5 HB20 24.582 6 Corolla 23.662 7 Celta 21.675 8 Fox 20.420 9 KA 20.173 10 Fiesta 17.247