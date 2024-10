Dívidas bancárias têm sido o principal fator de pressão para as famílias brasileiras - Reprodução

Publicado 15/10/2024 18:57

A inadimplência no Brasil continua em níveis elevados, com 67,54 milhões de consumidores negativados em setembro de 2024, segundo o Indicador de Inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O número representa 40,91% da população adulta do país. Em comparação com setembro de 2023, o total de inadimplentes caiu 0,32%, embora, de agosto para setembro deste ano, tenha havido um aumento de 0,47%.

O levantamento, realizado com dados de capitais e do interior de todos os 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal, utiliza informações das bases de dados do SPC Brasil. A metodologia abrange registros de inadimplência em diferentes setores da economia, e revela que as dívidas bancárias têm sido o principal fator de pressão para as famílias brasileiras.

No recorte por faixa etária, a maior concentração de inadimplentes está entre os brasileiros de 30 a 39 anos, que representam 23,70% do total de negativados. Nessa faixa, cerca de 49,11% dos consumidores estão inadimplentes. Já a distribuição por gênero é equilibrada, com 51,19% de mulheres e 48,81% de homens entre os devedores.

Cada consumidor inadimplente devia, em média, R$ 4.386,62, distribuídos entre 2,11 empresas credoras, destacando a persistência das dívidas bancárias como a maior fonte de inadimplência.