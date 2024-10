Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - José Cruz/Agência Brasil

Ministro da Fazenda, Fernando HaddadJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 16/10/2024 09:52

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa da reunião promovida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e banqueiros na manhã desta quarta-feira, 16. Como a Coluna do Estadão mostrou, devem ser discutidos a conjuntura e a agenda econômica do governo e temas como acesso ao crédito e regulamentação das bets.

Estarão no Planalto o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney e o presidente do Conselho da Febraban, Luiz Trabuco. Também são esperados os presidentes do Bradesco, Marcelo Noronha; Itaú Unibanco, Milton Maluhy; Santander, Mário Leão; Banco Safra, Alberto Monteiro; e do Conselho de Administração do BTG Pactual, André Esteves.

No final da tarde, às 17h, Haddad recebe o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. No encontro - que também contará com a presença do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e equipe da Fazenda e do MDA, além de integrantes do Banco o Brasil e Incra.