Campos Neto falou durante evento com investidores em paralelo às reuniões do FMI em WashingtonFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 23/10/2024 20:52

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira, 23, que os ruídos sobre a meta de inflação começaram quando o governo começou a falar no assunto. Ele reforçou que o BC não questiona a meta de inflação, que, pontuou, está fixada no Brasil em 3%, em linha com o alvo perseguido na maioria dos países (na faixa entre 2% e 3%).

Durante evento com investidores organizado pelo UBS BB em paralelo às reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington, ele disse ainda que está muito dedicado a fazer "da melhor maneira possível" a transição com o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, que vai assumir a presidência do BC em janeiro.

Os "ruídos" em torno da sucessão, considerou Campos Neto, são o preço pago pela primeira transição feita no BC após a aprovação da autonomia operacional.