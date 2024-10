Reta final do ano costuma registrar muitos empregos temporários - Divulgação

Reta final do ano costuma registrar muitos empregos temporários

Publicado 27/10/2024 11:14

O final do ano se aproxima, e com ele chegam as festividades, além das tão aguardadas compras de presentes e confraternizações. Para muitos, essa é uma época de celebração, mas também representa uma oportunidade única para conseguir um novo emprego.

As vagas temporárias que surgem para atender a alta demanda nesse período podem desempenhar um papel significativo no impulso da economia brasileira, como também na vida de quem deseja começar 2025 em um local de trabalho diferente, com novos desafios para a carreira.

Segundo a professora do Curso de Psicologia do Centro Universitário Anhanguera e especialista em Recrutamento e Seleção, Ana Cristina Vasconcelos, a temporada de festas de fim de ano traz consigo um aumento na demanda por produtos e serviços.

"Lojas, shoppings, restaurantes, hotéis e empresas de logística, entre outros setores, costumam expandir sua equipe para atender à crescente demanda. Isso leva à geração de diversas vagas temporárias em todo o país, abrangendo desde cargos em vendas e atendimento ao cliente até funções em logística e entregas”.

Ana explica que essa época é uma excelente oportunidade para quem quer ingressar no mercado ou complementar renda. Segundo ela, a primeira dica para futuros candidatos é sobre flexibilidade.

"As empresas estão em busca de pessoas que possam se adaptar a horários mais amplos, como finais de semana, feriados e turnos estendidos. Ter disponibilidade imediata é um grande diferencial, visto que se a pessoa pode começar imediatamente, isso pode ser levado em consideração em uma futura contratação, visto que, no final do ano a demanda é alta”.

Outros dois pontos importantes, segundo a professora, são atitude e boa comunicação. Mesmo que a vaga seja temporária, os recrutadores procuram pessoas que demonstrem entusiasmo e comprometimento.

"As empresas buscam colaboradores que enxerguem essa vaga como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, e não apenas como algo passageiro. Isso faz muita diferença, especialmente porque muitas empresas aproveitam o fim de ano para observar quem realmente se destaca e, eventualmente, considerar uma efetivação”, comenta.

Para Ana, um fator que pode ser levado em consideração é ter experiência anterior em áreas como atendimento ou vendas, mas não é um requisito obrigatório para todas as pessoas, sendo o comprometimento e a apresentação pessoal primordiais para quem deseja uma vaga. Por outro lado, a especialista explica que a ausência de flexibilidade, como uma agenda repleta de compromissos que limitam a disponibilidade aos finais de semana ou feriados, pode atrapalhar.

"Sabemos que muitas pessoas estão em busca de algo mais estável, mas encarar o temporário de uma forma desinteressada pode distanciar o candidato de uma boa oportunidade. Em contrapartida, considerá-la um aprendizado e uma possível porta de entrada para algo maior é a melhor postura. Por isso, vale a pena o candidato verificar como está a sua disponibilidade de agenda para evitar desencontros”, completa.