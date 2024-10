Black Friday vai ocorrer no final de novembro - Arquivo / Agência Brasil

Black Friday vai ocorrer no final de novembroArquivo / Agência Brasil

Publicado 30/10/2024 10:42

Entre os dias 1 e 15 de outubro de 2024, um estudo realizado pelo Mercado Livre e Mercado Pago ouviu 27 mil pessoas para traçar o perfil dos consumidores para a Black Friday, que começa no dia 29 de novembro. A pesquisa, intitulada “Panorama do Consumo Black Friday 2024”, destacou as principais tendências de compra e os produtos mais procurados pelos brasileiros.

O secretário de Estado de Defesa do Consumidor do Rio, Gutemberg Fonseca, alerta que é fundamental o planejamento e a confiança do consumidor. “A Black Friday continua sendo um momento muito esperado pelos consumidores. Nosso objetivo é garantir que eles tenham acesso a boas ofertas, mantendo seus direitos resguardados. Este ano, o estudo mostra um crescimento da confiança nas promoções, com muitos já planejando suas compras”, afirma Fonseca.

Mais buscados

O estudo revelou que os setores de eletroeletrônicos e casa & decoração seguem no topo da lista de produtos mais procurados. O segmento de beleza, em particular, teve um grande destaque, subindo duas posições no ranking em comparação com 2023, o que reflete um aumento significativo na busca por esses itens na plataforma.

Segundo o levantamento, 70% dos consumidores estão se organizando com antecedência para a ocasião, enquanto 30% estão de olho nas oportunidades que podem surgir mais próximas da data. "O estudo mostra que o consumidor brasileiro está cada vez mais estratégico. Ao planejar suas compras com antecedência, ele consegue aproveitar melhor as ofertas e fazer compras mais conscientes", completa o secretário.

Além disso, 85% dos entrevistados afirmaram que já estão se preparando para comprar. Os dados mostram que 42% dos consumidores esperam descontos superiores a 60%, reforçando a expectativa para o período.

Pagamento

O cartão de crédito continua sendo a forma de pagamento preferida, escolhido por 54% dos entrevistados. Em relação ao parcelamento, 32% dos consumidores pretendem dividir suas compras em até 3 vezes, um crescimento de 4 pontos percentuais em relação ao ano passado, indicando uma preferência por pagamentos no curto prazo. As demais preferências de pagamento incluem: Pix (19%), linhas de crédito (16%), cartão de débito ou saldo em conta (10%) e boleto (1%).

Quanto ao parcelamento, 37% planejam dividir em até 6 vezes, 25% em 12 vezes, e 6% em mais de 12 vezes.

Intenção de gasto

A pesquisa revelou que 25% dos consumidores pretendem gastar mais de R$ 2 mil durante a Black Friday, enquanto 27% planejam gastar entre R$ 1 mil e R$ 2 mil. Isso indica um aumento no tíquete-médio em comparação com 2023, refletindo o crescimento da confiança nas promoções.

Análise do desempenho em 2023

Os dados de 2023 também mostraram um impacto positivo no varejo durante a Black Friday. O comércio eletrônico registrou um crescimento de 15% no faturamento das vendas online em relação ao ano anterior, totalizando aproximadamente R$ 6,9 bilhões. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), foram realizados cerca de 10,2 milhões de pedidos durante o período que incluiu a Cyber Monday, com um tíquete médio de R$ 676 por cliente.

Por outro lado, o estudo da NielsenIQ Ebit, focado nas vendas online até as 19h da própria sexta-feira, mostrou uma queda de 13% no volume de vendas em comparação a 2022, influenciado pela antecipação de compras. Já dados da Linx indicaram um crescimento de 12% no volume total de vendas no e-commerce entre a quinta e o domingo.

"A Black Friday 2024 promete ser ainda mais movimentada, com os consumidores buscando cada vez mais ofertas atrativas e meios de pagamento que facilitem suas compras. Nosso papel é garantir que tudo ocorra com transparência e segurança", finaliza Gutemberg Fonseca.