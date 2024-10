Rioprevidência alerta que o não comparecimento do pensionista pode acarretar suspensão do pagamento - Arquivo O Dia

Publicado 30/10/2024 14:22

O prazo de agendamento para o recenseamento obrigatório 2023/2024 de pensionistas do Estado do Rio nascidos em outubro termina nesta quinta-feira (31). Trata-se do último mês do calendário de comparecimento, já que o censo de pensionistas teve início em novembro de 2023.