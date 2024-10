No período de 12 meses, 171.762 novos empregos foram criados no Rio de Janeiro - Reprodução/Internet

No período de 12 meses, 171.762 novos empregos foram criados no Rio de JaneiroReprodução/Internet

Publicado 31/10/2024 12:45

O Rio de Janeiro consolidou, em setembro, sua posição como o segundo estado que mais gerou empregos com carteira assinada no País. Foram criados 19.740 postos de trabalho no mês, resultado 6,0% superior ao de agosto passado, que chegou a 18.618. Já nos últimos 12 meses, de outubro/2023 a setembro/2024, foram gerados 171.762 novos postos de trabalho, colocando o Rio também em 2º lugar no ranking nacional. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A análise do Novo Caged, realizada pelo Observatório do Trabalho da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda, identificou que, em setembro, mais uma vez, quatro dos cinco setores de atividade econômica analisados apresentaram saldo positivo. O destaque ficou com o setor de Serviços, que gerou 11.908 empregos, seguido pelo Comércio, com 4.177. O Rio de Janeiro foi o município que mais criou postos formais de trabalho: 11.833. Em seguida, destacam-se Macaé (1.448), Duque de Caxias (1.344), Nova Iguaçu (898) e Niterói, que gerou 829 oportunidades.

Em setembro, as mulheres aumentaram sua presença nas novas vagas em 12,2%, ocupando 9.537 das posições, enquanto os homens aumentaram em 0,8% . Por idade, o maior saldo de vagas ficou entre as pessoas de 18 a 24 anos e, por escolaridade, a maioria dos postos de trabalho foi ocupada por quem tinha o Ensino Médio completo.