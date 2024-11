Bernardo Rossi, secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade - Divulgação

Publicado 01/11/2024 18:35

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, lançou, nesta sexta-feira (1) a segunda fase do programa BlueRio, consolidando o estado como um hub de inovação em Economia Azul. Com um investimento de mais de R$ 6 milhões, o programa expandiu suas áreas temáticas de cinco para sete, onde serão selecionadas 100 ideias, das quais 50 avançarão para a fase de validação e poderão testar suas soluções em ambientes reais e desenvolver soluções concretas sustentáveis.



"A Secretaria de Estado do Ambiente irá, por meio da expansão do programa, colaborar com parceiros públicos e privados para fomentar a inovação e a sustentabilidade no Estado do Rio de Janeiro, contribuindo para a proteção ambiental e a universalização do saneamento básico", destacou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.



Na primeira edição do BlueRio, o programa atraiu 289 startups de 47 países, como Estados Unidos, Espanha, Índia, Itália e Alemanha. No total, 19 projetos foram selecionados, dentre eles, a startup Zero Esgoto, da Águas do Rio, que criou um sistema de biotecnologia que trata resíduos dentro de uma cápsula, evitando o despejo de esgoto não tratado em redes de drenagem e preservando a Baía de Guanabara.

O sistema, localizado na comunidade Tavares Bastos, no Catete, transforma até 12,5 mil litros de esgoto por dia em água não potável, sem uso de produtos químicos, contribuindo para a preservação do solo e para a saúde da comunidade.



Outra startup selecionada é a AguaPower, do município de Cachoeiras de Macacu, que desenvolveu uma solução para geração de energia em áreas sem eletricidade, utilizando a força da água nas tubulações de abastecimento. A tecnologia possibilita a transmissão de dados sobre volume e qualidade da água em tempo real para o Centro de Operações Integradas da Águas do Rio, facilitando a resposta rápida a ocorrências e o monitoramento contínuo dos recursos hídricos.



Essas iniciativas fazem parte do BlueRio, o primeiro programa colaborativo de Economia Azul da América Latina, que visa o uso sustentável dos recursos naturais para promover crescimento econômico e preservar o ecossistema. Na segunda fase, o BlueRio trará ainda a inclusão de novos temas, como educação ambiental, visando o envolvimento de jovens de todo o estado.