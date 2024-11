Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - Arquivo / Fernando Frazão / Agência Brasil

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)Arquivo / Fernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 04/11/2024 11:31

As aprovações do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a indústria representaram 27% do total de crédito do banco no acumulado do ano até setembro. É a primeira vez que as operações de crédito do BNDES para a indústria superam o agro desde 2016, informou o banco nesta segunda-feira, 4.

Até setembro, o BNDES aprovou R$ 154 bilhões para a Nova Indústria Brasil. Só em projetos de inovação foram R$ 9 bilhões, o maior valor já registrado pela instituição até hoje. No acumulado do ano, o volume de crédito aprovado para o agronegócio representou 26% do total do BNDES.

"Houve uma mudança na qualidade do crescimento do Brasil, liderado pela indústria e pelos investimentos. Temos um grande desafio coletivo de dar prosseguimento a esses indicadores tão promissores, que revelam a confiança no investimento e na expansão de capacidade produtiva, fruto de condições macroeconômicas favoráveis e de iniciativas como a Nova Indústria Brasil", disse em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Na última sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou aumento de 1,1% na produção industrial de setembro, na comparação com o mês anterior, com destaque para o aumento de 4,2% na fabricação de bens de capital, destacou o banco.