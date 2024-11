Christine Lagarde afrima que há efeitos da mudança climática no comportamento do consumidor - Reprodução

Publicado 09/11/2024 17:45

São Paulo - As mudanças climáticas podem romper a cadeia de suprimentos tradicional e trazer pressões inflacionárias, disse neste sábado, 9, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, durante evento Green Swan 2024, do Banco de Compensações Internacionais (BIS).

Segundo ela, o BCE tem pesquisas que apontam que temperaturas mais altas podem levar a preços maiores de alimentos e serviços. "A menos que haja adaptação vindo por aí, haverá preços mais altos de alimentos", destacou.

Ele afirmou, ainda, que há efeitos também no comportamento do consumidor, e que pesquisas mostram que, em certas ilhas do Mar Mediterrâneo que são muito quentes, haverá um declínio de 9% no turismo em função da mudança climática.

Lagarde destacou também que, embora traga benefícios, a digitalização aumenta os choques relacionados ao clima. "A inovação vai requerer uma quantidade significativa de recursos". Ela mencionou como exemplo o fato de a inteligência artificial demandar grande quantidade de água, e falou que há desafios com redes inteligentes, veículos autônomos e elétricos.