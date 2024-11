Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 11/11/2024 09:11

Brasília - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retorna a Brasília nesta segunda-feira, em meio às indefinições sobre a divulgação do pacote de corte de gastos do governo. Na agenda oficial do ministro consta apenas um compromisso: a reunião com as lideranças dos grupos de engajamento do G20, com o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

O encontro está marcado para ocorrer no Palácio do Planalto, a partir das 15 horas. Não há indicação de quais serão os outros participantes da reunião.

Haddad havia indicado que um anúncio sobre o corte de gastos poderia ter ocorrido na semana passada. O ministro participou de várias agendas com Lula e outros colegas da Esplanada e disse que o governo estava na reta final da formatação das medidas.

Ele frisou, no entanto, que a decisão sobre como seria feita a comunicação sobre essas ações seria definida por Lula, que sinalizou querer conversar com a cúpula do Congresso antes de tornar o pacote público.