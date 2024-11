Por volta das 16h50 (de Brasília), o bitcoin saltava 2,67%, a US$ 89,298.00 - Divulgação

Por volta das 16h50 (de Brasília), o bitcoin saltava 2,67%, a US$ 89,298.00Divulgação

Publicado 12/11/2024 18:07

O bitcoin voltou a avançar hoje, continuando impulsionado pela eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Como resultado, o ativo renovou sua cotação recorde. Neste contexto, a marca simbólica de US$ 100 mil é vista como uma possibilidade por investidores.

Por volta das 16h50 (de Brasília), o bitcoin saltava 2,67%, a US$ 89,298.00, enquanto o ethereum recuava 1,31%, a US$ 3 276,49, segundo cotações da Binance.

O preço do Bitcoin chegou perto de US$ 90.000 na manhã de terça-feira, à medida que a recuperação pós-eleitoral continua. Os investidores apostam que o segundo mandato do ex-presidente Trump impulsionará as criptomoedas porque ele sugeriu uma regulamentação mais favorável.

O Bitcoin está subindo em grande parte devido às promessas de Trump de tornar os EUA "capital mundial do cripto", e substituir o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Gary Gensler, que é visto como um falcão dos ativos digitais. "Atingir a área-alvo de US$ 100-110 mil agora parece uma questão de algumas semanas ou até dias", disse Alex Kuptsikevich, analista da FxPro

No entanto, o mercado pode estar se adiantando. Mark Hackett, Chefe de Pesquisa de Investimentos da Nationwide, alertou que os investidores devem ter cuidado para que o hype não substitua os fundamentos e introduza riscos desnecessários. "Apesar das alegações de que o bitcoin atua como uma proteção contra o dólar, as tendências recentes sugerem que ele é pró-cíclico, movendo-se em conjunto com o sentimento mais amplo do mercado", escreveu ele.