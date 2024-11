Bitcoin se aproximou da marca de 93 mil dólares em sessão volátil, mas teve avanço contido ao final do pregão - AFP

Publicado 13/11/2024 17:47

O bitcoin teve uma sessão volátil, ultrapassando pela primeira vez o valor simbólico de US$ 90.000, e chegando próximo da marca de US$ 93.000, mas teve seu avanço contido ao final do pregão. A criptomoeda continua se valorizando após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, com uma salto de cerca de 30% após a vitória. Observando a proximidade do presidente eleito com Elon Musk, que teve um cargo no novo governo anunciado na última noite, outros ativos também avançaram, como o caso do dogecoin.

Por volta das 17h10 (de Brasília), o bitcoin subia 1,61%, a US$ 90.766,24, enquanto o ethereum recuava 3,06%, a US$ 3.175,73, e o dogecoin avançava 1,66%, a US$ 0,38, segundo cotações da Binance.

As vitórias de dezenas de candidatos ao Congresso apoiados por super PACs cripto alimentam ainda mais o impulso do bitcoin. Os traders estão apostando que o bitcoin chegará a US$ 100 mil antes do final do ano, com US$ 850 milhões em contratos de opções apostando no marco até o vencimento em 27 de dezembro, disse Jake Ostrovskis, trader de balcão da criadora de mercado de criptomoedas Wintermute. A indústria cripto - que doou US$ 170 milhões a um trio de super PACs para ajudar a eleger candidatos ao Congresso vistos como aliados - está agora apostando numa onda de desregulamentação e políticas favoráveis à indústria.

Muitos investidores expressaram sua visão otimista em relação à cripto após a eleição, comprando produtos derivados de bitcoin usando dinheiro emprestado. Eles adquiriram opções e o que é conhecido como futuros perpétuos, ou contratos futuros sem data de vencimento que permitem aos traders apostar continuamente no preço de um token com uma alavancagem de até 100 vezes. A soma em dólares dos contratos de derivativos de bitcoin pendentes em bolsas centralizadas atingiu cerca de US$ 61 bilhões na segunda-feira, uma alta em vários meses, de acordo com a CCData

Trump anunciou que os empresários Musk e Vivek Ramaswamy liderarão um novo "Departamento de Eficiência Governamental" em seu segundo governo. A estrutura trabalhará fora do governo para oferecer "aconselhamento e orientação" à Casa Branca e fará parceria com o Escritório de Gestão e Orçamento para "impulsionar grandes escalar a reforma estrutural e criar uma abordagem empreendedora ao governo nunca vista antes". Tem a sigla DOGE, que também é o símbolo sob o qual o dogecoin é negociado.