Leilão de imóveis ocorre no formato on-lineFreepik

Publicado 25/11/2024 16:14

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Procuradoria do Município, vai leiloar mais de 16 mil imóveis com descontos de até 50%. As unidades disponíveis, localizadas em diversos bairros da cidade, são resultado de execuções fiscais de débitos de IPTU e podem ser adquiridas por preços bem abaixo do valor de mercado.

O leilão será realizado de forma 100% digital na plataforma da Procuradoria, acessível através do site https://leilao.procuradoria.rio , e permitirá que os participantes façam seus lances diretamente on-line. Os imóveis têm valores que variam entre R$ 4 mil a R$ 68 milhões, com uma estimativa de valor de venda com descontos de até 50%.

Pedro Gomide, sócio e fundador da Smart Leilões, hub imobiliário especializado em leilões de imóveis, destaca que adquirir um imóvel em leilão é um excelente negócio para quem busca investir com segurança e retorno rápido. “Esse leilão da Prefeitura do Rio é uma oportunidade para quem deseja adquirir imóveis com preços abaixo do mercado. A chance de obter descontos de até 50% torna esse evento ainda mais atrativo para investidores que querem ampliar seu portfólio”, afirma.

Os proprietários dos imóveis também têm a possibilidade de regularizar seus débitos antes que os imóveis sejam levados ao leilão, por meio de pagamento à vista ou parcelamento em até 84 vezes. vitar a perda do imóvel.