São Paulo tem a gasolina mais barata do País - Arquivo/Agência Brasil

Publicado 02/12/2024 11:49

No encerramento do mês de novembro, o preço médio do litro da gasolina foi encontrado à média de R$ 6,26 nos postos de abastecimento do País, registrando estabilidade na comparação com outubro. O valor médio do combustível segue o mesmo registrado desde setembro. Já o etanol fechou o período a R$ 4,22, após alta de 0,48% em seu preço médio, contra o mês de outubro. Os números são da mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa.

“A estabilidade do preço médio da gasolina registrada desde setembro reflete um cenário de maior previsibilidade para o consumidor, ainda que o preço médio desse combustível continue em patamares elevados. Já em relação ao etanol, apesar do leve aumento identificado, os números do fechamento de novembro também seguem apontando uma tendência de estabilidade dos patamares da média nacional para o biocombustível”, afirma Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil

Na análise regional, a gasolina ficou mais barata para o consumidor em duas regiões do País, na comparação com outubro: Centro-Oeste e Nordeste, ambas com queda de 0,16%, passando a custar, em média, R$ 6,29 e R$ 6,34, respectivamente.

A Região Nordeste também foi a única do País a registrar queda no preço médio do etanol. Por lá, o combustível ficou 1,92% mais barato, sendo comercializado a R$ 4,60. Mesmo assim, o etanol com a média mais baixa foi registrada nos postos de abastecimento do Centro-Oeste, a R$ 4,12, mesmo após alta na região de 0,73%; e a gasolina mais barata, no Sudeste, a R$ 6,14, mesmo valor de outubro. Já as médias mais altas foram comercializadas no Norte: a R$ 6,79 a gasolina e R$ 4,97 o etanol, após altas de 0,44% (maior do País entre todas as regiões) e 0,20% nos preços médios dos respectivos combustíveis. Já a maior alta do etanol ocorreu no Sul, de 1,14%, fazendo com que o combustível fosse negociado a preço médio de R$ 4,45.

Entre os estados, o etanol apresentou sua maior queda na Bahia: queda de 3,49% na comparação com outubro, passando a ser negociado, em média, a R$ 4,42 no fechamento de novembro. Já a maior alta do combustível no período foi no estado de Mato Grosso, onde passou a custar R$ 4,05 após alta de 2,79%. O estado com o etanol mais em conta para o motorista no período foi São Paulo, onde o preço médio registrado foi de R$ 4,00, mesmo após uma alta de 0,76%. Já o estado com etanol mais caro foi Amapá, com preço médio de R$ 5,39, mesmo valor identificado no fechamento de outubro.

Já a gasolina teve seu maior recuo no preço médio na Bahia: 1,57%, chegando ao preço médio de R$ 6,25. O Acre foi o estado com o maior aumento observado: 2,63%, fazendo com que o preço médio da gasolina por lá chegasse a R$ 7,41, maior preço registrado entre todos os estados do País. São Paulo teve a gasolina mais em conta: R$ 6,05, mesmo após alta de 0,17% observada no período.

“Como nos últimos meses, o etanol se mostrou a opção mais vantajosa economicamente na maior parte do Brasil no fechamento de novembro, especialmente para os motoristas das regiões Centro-Oeste e Sudeste. Além de ser uma alternativa que favorece o orçamento dos consumidores, o etanol também oferece benefícios ambientais, já que emite menos poluentes, promovendo uma mobilidade mais sustentável e de baixo carbono”, reforça Pina.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log,