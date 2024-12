Pelo menos 858 vagas são para estágio e Jovem Aprendiz - Reprodução

Publicado 02/12/2024 18:13

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com, ao menos, 4.956 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, pelo menos 858 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab



O Rio de Janeiro começa esta semana com a oferta de 1.682 oportunidades de emprego nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, através dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

A maioria das vagas de emprego está localizada na região Metropolitana, onde há 184 oportunidades para pessoas com deficiência, tais como 25 para ladrilheiro, e outras 25 para operador de rolo, ambas para Jacarepaguá, com exigência de experiência anterior.



Para a ampla concorrência, existem boas opções como 100 para atendente de loja (Campo Grande), 74 para açougueiro (Penha, Madureira e Ilha do Governador), 50 para eletricista de instalações (São Gonçalo). Os maiores salários (R$ 4.236 a R$ 5.648) são para chef de cozinha, e motorista de caminhão guindaste, com experiência.



No Médio Paraíba foram captadas 11 vagas, sendo a grande maioria para as cidades de Valença, tais como padeiro e auxiliar de contabilidade. Todos os cargos exigem experiência. Já as 230 vagas da região Serrana estão todas concentradas na cidade de Teresópolis, principalmente no bairro de Várzea, com exigência de experiência e salários que vão de R$ 1.412 a R$ 4.236. Algumas dessas oportunidades são para atendente de lanchonete, pedreiro, operador de caixa, cozinheiro e garçom. Para o mesmo bairro de Várzea, existem duas vagas para mecânico de motor a diesel, com remuneração de até R$ 4.236.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas são, em sua maioria, do setor de Comércio (53,8%), com exigência do Ensino Médio completo (51,8%), remuneração de até dois salários mínimos (49,8%) e experiência anterior (77,8%).



Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site.

SMTE

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), anuncia nesta segunda-feira (2) 2.403 novas vagas de emprego. Destas, 662 oportunidades são para pessoas com deficiência.

Há vagas para atendente de farmácia (6), garçom (10), operador de caixa (22 vagas, na Ilha do Governador), auxiliar de creche (2), advogado pleno da área trabalhista (10) e analista ambiental (5). As duas últimas são destinadas a PCDs.

Também há oportunidades para alunos das graduações em Administração, Pedagogia, Gastronomia, Publicidade e Propaganda, Engenharia, Farmácia, Psicologia, Direito, Tecnologia da Informação e Turismo e dos cursos técnicos em Informática e Eletrônica, em diversas regiões da cidade.

Interessados em cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem fazer isso pela internet, no link: https://bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTERJ

Pessoas sem acesso à internet podem fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.



Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.



Fundação Santa Cabrini

A Fundação Santa Cabrini anunciou a abertura de vagas para mulheres em cumprimento de pena que desejam se reintegrar ao mercado de trabalho. A oportunidade é para o cargo de Operador de Triagem de Resíduos Sólidos, com salário de R$ 1.588,50 (Nível 02), além de benefícios como alimentação no local, vale-transporte e plano de saúde.



As interessadas devem comparecer à sede da Fundação, no Largo do Machado, 48, Catete, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 16h.



A iniciativa certificou, na última sexta-feira (29), 70 pessoas em cumprimento de pena nos cursos de Informática, Design de Sobrancelhas, Social Media e Barbeiro, ministrados pelo Projeto Capacita Social.

Grupo Soma



O Grupo Soma promove noa próxima segunda-feira, 9, no Rio de Janeiro, a primeira feira de oportunidades voltada exclusivamente para recrutamento de pessoas com deficiência, o Recruta Day. Os interessados devem se inscrever previamente por meio do formulário online , informando os dados necessários e escolhendo o horário de participação.

A inscrição será confirmada pelo time do Grupo Soma, que entrará em contato diretamente com os candidatos. Os participantes que não forem selecionados no evento serão incluídos em um banco de talentos para futuras oportunidades. Além das vagas exclusivas disponibilizadas no Recruta Day, o Grupo Soma reforça que todas as demais posições abertas na empresa também são destinadas a pessoas com deficiência.

Porto de Oportunidades



Na quinta-feira, 5, o Trabalha Rio, programa da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda que encaminha profissionais para vagas de emprego em empresas parceiras, fará o cadastramento de currículos de trabalhadores e trabalhadoras na Avenida Professor Pereira Reis, 36, no Santo Cristo.





O “Porto de Oportunidades’’, uma parceria da SMTE com o Núcleo de Ativação Urbana (NAU) e o Distrito Empresarial do Porto, será realizado de 9h às 15h no Santo Cristo. É preciso fazer pré-inscrição para participar de evento na próxima quinta-feira no link https://www.sympla.com.br/porto-de-oportunidades__2753670 . Como no evento serão oferecidos outros serviços, é necessário deixar claro no formulário de pré-inscrição o serviço de seu interesse. Além do Trabalha Rio, estarão no Santo Cristo Procon, Sebrae e secretarias de Saúde, com programas de vacinação, e Assistência Social.O “Porto de Oportunidades’’, uma parceria da SMTE com o Núcleo de Ativação Urbana (NAU) e o Distrito Empresarial do Porto, será realizado de 9h às 15h no Santo Cristo.

Mudes





As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (103), ciências contábeis (38) e economia (5). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 81 vagas.



Há 63 chances para estágio no Ensino Médio e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Há também oportunidades para cursos técnicos, que somam 134 vagas. Sendo técnico em administração (49) e técnico em eletrônica (10). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (7) e superior (5).



Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br