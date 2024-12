Evento de inovação terá espaços de experimentação digital - Senac RJ/Divulgação

Evento de inovação terá espaços de experimentação digitalSenac RJ/Divulgação

Publicado 02/12/2024 12:20

O Senac RJ e o Sebrae Rio promovem de quinta-feira, 5, até sábado, 7, em Nova Friburgo, um evento gratuito voltado a jovens, professores, empresários, empreendedores e profissionais de diferentes áreas de atuação para discutir tecnologia, capacitação, empregabilidade e empreendedorismo. A cidade, que também ganhará uma nova unidade Senac na quinta-feira — a primeira a receber as Caravanas de Inovação para levar as experiências do Senac Rio Summit a municípios do interior do estado. Os encontros acontecerão na Avenida Presidente Costa e Silva, 231, no Centro.

As caravanas têm o propósito é democratizar e tornar acessíveis ao público geral os principais tópicos discutidos no Web Summit Rio, do qual o Senac RJ é parceiro. Durante o evento serão apresentadas as últimas tendências em inovação, tecnologia, inteligência artificial, inclusão por meio da educação, entre outros assuntos relevantes. Empresários no geral, educadores, famílias e demais atores envolvidos na formação de jovens se somam ao público do evento. A proposta é que os pais e responsáveis também se atualizem sobre a atual realidade do mercado de trabalho, conheçam novas profissões e entendam melhor os anseios dos mais jovens.

Na quinta-feira, após a abertura do evento, às 14h, a programação irá girar em torno da educação, sendo discutidos temas como como a inclusão e os impactos da tecnologia no processo de aprendizagem. Para abordar educação inclusiva, pedagogia Waldorf e o reaprendizado em um mundo que não para de evoluir, as palestras serão lideradas por especialistas do setor como o professor, escritor, advogado e jurista Gabriel Chalita; o músico João Batera; a economista Flavia Poppe; a diretora do Crei Sesc Senac, Maria Antônia Goulart; a professora da FGV Dolores Affonso; e o especialista em novas formas de aprendizagem e pesquisa, Alex Bretas, entre outros.

No dia seguinte, transformação e sustentabilidade serão temas centrais com apresentações de projetos do Terceiro Setor e abordagem de iniciativas com impacto socioambiental. Serão discutidas as transformações geracionais na sociedade e no mercado de trabalho. Entre os palestrantes estarão o fundador e presidente do Latin American Training Center (LATC), Steve Solot; o executivo da Microsoft Ronald Junior; o gerente de Beleza e Bem-estar do Senac RJ, Adriano Vasconcelos; a cabeleireira e ex-aluna campeã da competição World Skills em Lyon, Bruna Martins; o coordenador de Sustentabilidade da marca Reserva, Alan Abreu; a oceanógrafa Beatriz Mattiuzzo; e, a empresária Simone Valladares, da Suavitrat e Reserva Folio.

No sábado, o assunto central será negócios. A programação terá apresentações de cases empresariais dos setores relacionados às vocações locais, com ênfase no desenvolvimento dos empresários da região. Para os debates, os palestrantes já confirmados são o gerente executivo de mídia da TIM Brasil, Carlos Alberto Ferreira; o especialista em design de comportamento Paulo Crepaldi; a executiva da Neil Patel Digital Luisa Bernardes; as designers de Moda Camila Monteiro e Hanna Inaiáh; a consultora de cultura analítica Karina Piva; o charcuteiro chefe da Porco Alado Charcuraria, Breno Furtado; e, o sommelier de cervejas Leonardo Thuler Costa.

Arenas

O evento regional contará com arenas e diversos espaços de experimentação, como a arena Drone, que oferece circuito de pilotagem de drone ao público; Eu video maker, para criação e edição de conteúdo para mídias digitais; Se joga, que levará experimentação de lógicas de programação gamificadas com Minecraft e Realidade Virtual (VR); LAB Maker, demonstração de tecnologias de fabricação digital, como impressoras 3D, cortadora a laser, scanner de mão, assim como um jogo para a construção de novas possibilidades de futuro; LAB Saúde, com simulações de primeiros socorros, manobras de reanimação, além de equipamento simulador de idoso, para o exercício de empatia com a pessoa idosa. Haverá ainda o Planetário inflável Sesc – Act Observação do Céu, experiência que visa à democratização, acesso ao conhecimento astronômico e uma oportunidade de aprender astronomia de forma interativa.