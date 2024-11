Os cursos e oficinas oferecidos pelas Naves do Conhecimento são gratuitos - Patrick Souza/SMCT

Publicado 29/11/2024 11:14

As Naves do Conhecimento estão com inscrições abertas para 4.500 vagas em diversos cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo. Oficinas, workshops e palestras também estão disponíveis na programação oferecida no mês de dezembro. Os conteúdos das atividades disponibilizadas têm como foco promover a inclusão digital e capacitar os alunos para o mercado de trabalho na área de tecnologia.

Entre os temas oferecidos pelas Naves estão: Informática básica, Canva, vídeos e fotos para redes sociais, Modelagem e impressão em 3D, Introdução à robótica, Desenvolvimento de jogos, Produção de vídeos, Operador de computador, Criação de currículo e portfólio, Excel para iniciantes, dentre outros.