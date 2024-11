Lojas Centauro reforçam a inclusão e a diversidade em seu quadro de colaboradores - Divulgação

Publicado 27/11/2024 08:12

Rio - As Lojas Centauro, que fazem parte de uma rede brasileira multicanal de artigos esportivos, estão com 28 novas oportunidades de emprego espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet Já as áreas de atuação incluem: administrativo, comercial e vendas, financeiro, informática, suprimentos e telecomunicações. Além disso, as vagas contam com pacotes de benefícios como Vale Refeição e Vale Transporte - a depender do cargo e local.Os interessados que desejam aproveitar a chance de integrar uma das principais empresas do setor esportivo do Brasil podem consultar as informações e as oportunidades mais compatíveis com o seu perfil através do aplicativo da Catho.As Lojas Centauro, assim como a Catho, reforçam a inclusão e a diversidade em seu quadro de colaboradores, motivando todos a participarem.