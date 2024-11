Inscrições para o Ensino Médio no Sesc vão até o dia 13 de dezembro - Sesc/Divulgação

Publicado 26/11/2024 12:28

O Polo Educacional Sesc está com inscrições abertas para o projeto Sesc EAD EJA, que oferece a jovens e adultos formação gratuita no Ensino Médio, com qualificação profissional em produção cultural. São 120 vagas, sendo 30 para o turno da tarde e 90 para o turno da noite. Para participar, o candidato precisa ter mais de 18 anos, ter concluído o Ensino Fundamental e residir no Rio de Janeiro. O curso tem duração de três semestres e carga horária de 1.200 horas, sendo 80% das aulas em formato virtual e 20% em formato presencial. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de janeiro.

Após a inscrição pelo site, o candidato será convocado via e-mail para a entrega dos documentos no Polo Educacional Sesc, localizado em Jacarepaguá. É preciso apresentar obrigatoriamente RG, CPF, foto 3x4, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar de conclusão do ensino fundamental e formulários anexos ao edital. A matrícula só é confirmada após a análise da documentação.

O início das aulas está previsto para 10 de março de 2025. A parte presencial do curso será realizada no campus de Jacarepaguá, localizado na Avenida Ayrton Senna 5677. No final dos 18 meses, os alunos recebem certificado do Ensino Médio com qualificação profissional em Produção Cultural.