Programa de estágio do banco BV tem vagas afirmativasDivulgação

Publicado 26/11/2024 15:44

O banco BV está com inscrições abertas para seu programa de estágio. Nesta edição, são 33 vagas afirmativas de estágio para pessoas que se identificam com o gênero feminino e que sejam pretas ou pardas. As vagas estão distribuídas em diferentes diretorias do banco, como Clientes, Produtos e Inovação; Corporate & Investment Banking; Crédito e Cobrança; Finanças e Relações com Investidores; Negócios; Varejo; Operações; Riscos; Tecnologia e Dados; e Tesouraria, proporcionando uma ampla gama de oportunidades para os candidatos. Há oportunidades para trabalho remoto.

Para participar deste programa de estágio do banco BV, as interessadas devem se autodeclarar como pretas ou pardas, estarem matriculadas em qualquer curso do ensino superior ou técnico, com previsão de conclusão de graduação entre julho de 2026 e julho de 2027 e terem disponibilidade para trabalhar seis horas diárias para vagas, na sua maioria no modelo híbrido, na capital paulista, ou pontuais no modelo remoto, para todo Brasil. As etapas do processo incluem inscrição on-line, alinhamento cultural, case, painel e entrevistas individuais.

As selecionadas para o estágio terão direito a bolsa auxílio no valor de R$ 3.197,22, além de benefícios como vale refeição, vale transporte, planos de saúde e odontológico, entre outros. Durante o estágio, as profissionais poderão conhecer e aprender sobre o banco, seus produtos e o setor financeiro como um todo, além de terem oportunidades para desenvolverem habilidades comportamentais e técnicas.