Vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalhoDivulgação

Publicado 25/11/2024 17:04

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 8.667 mil oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Setrab

Aa Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando esta semana 1.429 oportunidades de de emprego formal no Rio de Janeiro. Todas as posições são disponibilizadas por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A Região Metropolitana concentra o maior número de oportunidades (83,1%): são 1.188 posições para diferentes níveis de escolaridade, entre as quais 172 dirigidas a pessoas com deficiência (PcD), todas com exigência de experiência, como as 25 vagas para ladrilheiro e as 10 para auxiliar de limpeza, localizadas em diversos bairros do Rio de Janeiro. A remuneração chega a salários mínimos (R$ 2.824).



A Região Metropolitana oferece ainda vagas com salário de cinco mínimos (R$ 7.060) como, por exemplo, para técnico de automação industrial, no bairro da Freguesia. Para o Centro do Rio, existem vagas para técnico de segurança do trabalho, com salário de R$ 5.648.



Na área do Médio Paraíba, estão disponibilizadas 15 vagas, com remunerações que podem atingir dois salários mínimos (R$ 2.824), tais como açougueiro, babá, motorista de caminhão, padeiro, faxineiro, entre outros.



Na Região Serrana, quase todas as 226 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, principalmente para o bairro de Várzea, com remuneração média de um salário mínimo e necessidade de experiência. Há posições de cozinheiro, jardineiro, lavador de carros, serralheiro e camareira.



A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anuncia 2.403 postos de trabalho na cidade. No total, são 655 oportunidades para pessoas com deficiência.

Entre os destaques, há 46 vagas para oficial de obra civil (pedreiro) e ajudante de obras no Centro, Barra e Zona Sul. São necessários seis meses de experiência e Ensino Médio completo. Para quem tem Ensino Superior, uma vaga para programador no Centro.

Nesta semana, também há vagas para auxiliar de armazém (10), frente de caixa e cafeteria (30), inspetor de frota (10), motorista de truck (20, em Jacarepaguá), bombeiro hidráulico (2) e auxiliar de linha de produção (5). As duas últimas são destinadas a PCDs.



Também há oportunidades para alunos das graduações em Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Gastronomia, Publicidade e Propaganda, Farmácia, Psicologia, Direito, Tecnologia da Informação e Turismo e dos cursos técnicos em Informática e Eletrônica, em diversas regiões da cidade.

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Avenida Presidente Vargas, 1.997); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.552 oportunidades de estágio, sendo 665 para ensino superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa, estão disponíveis 43 vagas em Administração (32), Contabilidade (2), Elétrica-Eletrônica (3) e Informática (6).



Em Campos, estão disponíveis 12 vagas em Administração (10), Contabilidade (1) e Marketing (1).



Em Duque de Caxias, estão disponíveis 16 vagas em Administração (6), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Design (1), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1), Informática (1) e Marketing (2).



Em Macaé, estão disponíveis 25 vagas em Administração (10), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (2), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Engenharia (1), Engenharia de Produção (1), Esportes (1), Fonoaudiologia (1) e Produção Mecânica (3).



Em Niterói, estão disponíveis 65 vagas em Administração (32), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Design (1), Direito (7), Elétrica-Eletrônica (3), Embelezamento/Estética (2), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1), Gastronomia (1), Informática (4), Letras (1), Marketing (2), Pedagogia (1), Produção Mecânica (3) e Transportes (1).



Em Nova Friburgo, estão disponíveis quatro vagas em Administração (2), Comunicação (1) e Marketing (1).



Em Nova Iguaçu, estão disponíveis cinco vagas em Administração (1), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (2) e Contabilidade (1).



Em Petrópolis, estão disponíveis 22 vagas em Administração (9), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (2), Construção Civil (2), Direito (2) e Pedagogia (6).



Em Resende, estão disponíveis 12 vagas em Administração (3), Comunicação (3), Construção Civil (1), Direito (3) e Indústria (1).



No Rio de Janeiro, estão disponíveis 497 vagas em Administração (217), Agropecuária (2), Arquitetura e Urbanismo (4), Arquivologia (1), Atendimento ao cliente (1), Biblioteconomia (2), Comunicação (20), Construção Civil (19), Contabilidade (27), Design (5), Direito (61), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (8), Enfermagem (2), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (13), Esportes (5), Gastronomia (4), Geomática (1), Informática (20), Letras (6), Marketing (16), Nutrição (3), Pedagogia (6), Produção Mecânica (2), Psicologia (6), Química (2), Social (1), Telecomunicações (1), Transportes (1) e Turismo/Lazer (3).



Em Teresópolis, estão disponíveis três vagas em Administração.



Em Três Rios, estão disponíveis seis vagas em Administração (3), Contabilidade (1), Design (1) e Marketing (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 887 vagas.

Em Barra Mansa, estão disponíveis 44 vagas: Aprendiz (23), Ensino Médio (17), Técnico em Administração (3) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).



Em Campos, estão disponíveis 18 vagas: Aprendiz (8), Ensino Médio (7) e Técnico em Administração (3).



Em Duque de Caxias, estão disponíveis 52 vagas: Aprendiz (30), Ensino Médio (21) e Técnico em Segurança (1).



Em Macaé, estão disponíveis 67 vagas: Aprendiz (48), Ensino Médio (15), Técnico em Administração (3) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).



Em Niterói, estão disponíveis 53 vagas: Aprendiz (27), Ensino Médio (18), Técnico em Administração (6), Técnico em Mecânica (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Nova Friburgo, estão disponíveis 11 vagas: Aprendiz (3), Ensino Médio (7) e Técnico em Segurança (1).



Em Nova Iguaçu, estão disponíveis 24 vagas: Aprendiz (19), Ensino Médio (3) e Técnico em Administração (2).



Em Petrópolis, estão disponíveis 22 vagas: Aprendiz (15) e Ensino Médio (7).



Em Resende, estão disponíveis 16 vagas: Aprendiz (11) e Ensino Médio (5).



No Rio de Janeiro, estão disponíveis 455 vagas: Aprendiz (394), Ensino Médio (2), Técnico em Administração (19), Técnico em Elétrica-Eletrônica (14), Técnico em Enfermagem (2), Técnico em Engenharia (3), Técnico em Indústria (5), Técnico em Informática (7), Técnico em Mecânica (6), Técnico em Odontologia (2), Técnico em Química (2) e Técnico em Segurança (1).



Em Três Rios, estão disponíveis cinco vagas: Aprendiz (2), Ensino Médio (2) e Técnico em Informática (1).

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 784 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.





Há chances para estágio no Ensino Médio, são 83 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 129 vagas. Sendo técnico em administração (43) e técnico em eletrônica (11). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (6) e superior (6).



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (101), ciências contábeis (37) e economia (5). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 81 vagas. Há chances para estágio no Ensino Médio, são 83 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 129 vagas. Sendo técnico em administração (43) e técnico em eletrônica (11). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras. As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (6) e superior (6). Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Portal Sólides





As empresas que buscam expandir suas equipes neste período de alta demanda incluem desde lojas de varejo a empresas de logística e atendimento ao cliente, que geralmente contratam temporários ou reforçam suas equipes para atender o aumento nas vendas de final de ano. O Portal de Vagas da Sólides, empresa de tecnologia líder em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, está com mais de 1.900 vagas de emprego no Rio de Janeiro e cidades próximas, oferecendo uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar ou se reposicionar profissionalmente. Os interessados devem se candidatar pela internet.

MetrôRio oferece vagas para agentes de segurança

O MetrôRio está com inscrições abertas para vagas de agente de segurança. As oportunidades são voltadas para homens e mulheres, cis e trans, que tenham interesse na área. Os selecionados vão passar por um curso de formação de aproximadamente seis meses, que os preparará para o novo desafio. Os interessados devem se candidatar até esta terça-feira, 26, pela internet.

Os novos colaboradores atuarão na segurança do sistema metroviário, na manutenção da integridade física de clientes e colaboradores, assistência às demandas diárias de clientes, retirada de objetos caídos na via, no atendimento às pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial ou mobilidade reduzida, além de outras atividades.



Os interessados precisam ter Ensino Médio completo e disponibilidade total de horário para trabalhar em regime de escala. Não é obrigatório ter experiência na função, mas ter atuado na área de segurança será um diferencial. O processo seletivo é composto por algumas etapas que estão listadas na inscrição.



A empresa oferece, além do salário, benefícios como, vale-refeição, cesta básica, vale-transporte, assistência médica e odontológica, auxílio creche, seguro de vida, previdência privada e participação nos resultados ou lucros.

McDonald’s

O McDonald’s está oferecendo 54 novas oportunidades de trabalho em restaurantes da rede em Niterói e São Gonçalo, região metropolitana do Rio. As oportunidades são para o cargo de Atendente.

Para se candidatar, não há exigência de experiência anterior, pois a rede oferece um programa de capacitação que contempla todas as posições de trabalho no restaurante. Para as vagas, é preciso ter mais de 18 anos e ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio.

As vagas são para a Região Oceânica (São Francisco e Itaipu) nos turnos de 16h as 00h, 18h às 2h e 23h às 7h. Zona sul (Gavião Peixoto e Paulo Gustavo) das 15h às 23h e 16h às 00h. Centro e Alameda para trabalhar das 15h às 23h, 16h às 00h, 18h às 2h e 23h às 7h. E Alcantara, com vagas para o turno das 14h às 22h. Para concorrer às vagas, os interessados devem se apresentar no dia 21/11, das 6h às 15h, na unidade do Terminal Rodoviário de Niterói, no Centro (Rua Visconde do Rio Branco, 300).

Quem preferir, pode fazer contato através dos emails: trn@mcdnit.com.br, ipu@mcdnit.com.br, sfr@mcdnit.com.br, ala@mcdnit.com.br, mce@mcdnit.com.br, ica@mcdnit.com.br, bay@mcdnit.com.br, pal@mcdnit.com.br, sit@mcdnit.com.br, psh@mcdnit.com.br

Além do salário, também há benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre outros.

Stone

A Stone, principal parceira do empreendedor brasileiro em tecnologia e serviços financeiros, anuncia 17 vagas de emprego para o cargo de "Agente Stone", que atuará como Consultor Comercial Externo, no estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet

As oportunidades são para atuar nas regiões de Bangu, Ilha do Governador, Angra dos Reis, Barra da Tijuca, Madureira, Niterói, Nova Friburgo, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Gonçalo, Saquarema, Méier, São Cristóvão e Volta Redonda.



O profissional terá uma rotina presencial e externa, de segunda à sexta-feira, e acesso a benefícios como Plano de Saúde e Odontológico, acesso ao Hospital Digital, com equipe médica multidisciplinar disponível 24/7, vale-refeição, vale alimentação, vale transporte ou auxilio combustível, gympass, convênio SESC, auxílio creche, seguro de vida, benefício educação e salário fixo e variável, e possibilidade de bônus trimestral.

Guanabara

A rede de Supermercados Guanabara está 300 vagas de emprego abertas para diversos cargos. Parte das oportunidades será para a nova loja do Recreio dos Bandeirantes. As contratações são imediatas e há opções de vagas para Rio, Grande Rio e Baixada Fluminense. Os interessados devem se candidatar no site http://supermercadosguanabara.gupy.io/

Todo o processo (inscrição, entrevista e contratação) é gratuito, sem aquisição de qualquer material ou solicitação de dado pessoal por meios eletrônicos. As vagas também estão disponíveis para PCD.



A empresa ressalta que o início do processo seletivo ocorrerá pela internet e que não serão aceitos currículos ou inscrição presencial. Os contratados terão direito a benefícios como refeição no local sem desconto, cesta básica e vale transporte.

As funções que exigem nível médio são: operador de caixa e operador de câmara fria. Para quem tem o Ensino Fundamental as oportunidades são para as funções de açougueiro, repositor, deposista, balconista (padaria, salgados, laticínios e FLV).

Centauro





As áreas de atuação incluem o setor administrativo, comercial e vendas, financeiro, informática, suprimentos e telecomunicações. Além disso, as vagas contam com pacotes de benefícios como Vale Refeição e Vale Transporte - a depender do cargo e local.



Os interessados que desejam aproveitar a chance de integrar uma das principais empresas do setor esportivo do Brasil podem consultar as informações e as oportunidades mais compatíveis com o seu perfil através do aplicativo da Catho, plataforma gratuita de empregos,

As Lojas Centauro, que fazem parte de uma rede brasileira multicanal de artigos esportivos, estão com mais de 28 novas oportunidades de emprego no estado do Rio de Janeiro. As áreas de atuação incluem o setor administrativo, comercial e vendas, financeiro, informática, suprimentos e telecomunicações. Além disso, as vagas contam com pacotes de benefícios como Vale Refeição e Vale Transporte - a depender do cargo e local. Os interessados que desejam aproveitar a chance de integrar uma das principais empresas do setor esportivo do Brasil podem consultar as informações e as oportunidades mais compatíveis com o seu perfil através do aplicativo da Catho, plataforma gratuita de empregos, acessando o link.

Rede Incluir





O Instituto Rede Incluir oferece mais de 200 vagas de emprego para profissionais com deficiência no estado do Rio de Janeiro, por meio do programa "Recrutar é Incluir". As oportunidades são para candidatos com Ensino Fundamental e Médio completo, com ou sem experiência. Os interessados devem se cadastrar no portal de empregos da Rede Incluir: www.divaga.com.br. As vagas estão disponíveis nas seguintes regiões: Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Macaé, Realengo, São Pedro da Aldeia, Teresópolis, Piraí, Campo Grande, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Feira de empregabilidade da Rede Windsor Hoteis e da Escola de Artes do Spanta

A Rede Windsor Hoteis, em parceria com a Escola de Artes do Spanta, promoverá uma feira de empregabilidade exclusivamente voltada para moradores de quatro comunidades da capital carioca: Morro Azul (Flamengo), Santa Marta (Botafogo) Tabajaras (Copacabana) e Manguinhos, na Zona Norte. Maiores de 18 anos poderão participar das ações que acontecerão entre esta terça-feira, 26, e 4 de dezembro, e têm como objetivo gerar oportunidades de emprego nas unidades da Rede, com vagas para diversos cargos operacionais.

Serão oferecidas oportunidades para funções de ASG (Auxiliar de Limpeza), Camareira/ Camareiro, Auxiliar de Lavanderia, Copeiro, Steward, Ajudante de Cozinha, Montador de Eventos, Manutenção (Elétrica, Hidráulica, Refrigeração, Pintura e Reparos), Recepcionista bilíngue e Hostess. Também serão abertas vagas para estágio em Gastronomia e Nutrição e para o programa Jovem Aprendiz, com início previsto para 2025.

Ao preencherem a ficha de inscrição, os candidatos serão informados das vagas disponíveis na empresa, bem como dos requisitos necessários para o preenchimento de cada uma delas. A feira permitirá que a equipe de RH atenda a diversas turmas de interessados ao longo do dia, em intervalos de cerca de 20 minutos cada.

Locais e datas:



Santa Marta: 26 de novembro – Rua Mestre Diniz, Botafogo (9h às 12h / 13h às 16h)



Tabajaras: 27 de novembro – Ladeira dos Tabajaras, Botafogo (9h às 12h / 13h às 16h)



Morro Azul: 3 de dezembro – Rua Paulo VI, Flamengo (9h às 12h / 13h às 16h)



Manguinhos: 4 de dezembro – Av. Dom Helder Câmara, Praça Trem Rosa (9h às 12h / 13h às 16h)