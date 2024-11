Não é obrigatório ter experiência na função - Divulgação/MetrôRio

Publicado 23/11/2024 08:16 | Atualizado 23/11/2024 08:21

Rio - O MetrôRio está com inscrições abertas para vagas de agente de segurança. As oportunidades são voltadas para homens e mulheres, cis e trans, que tenham interesse na área. Os selecionados vão passar por um curso de formação de aproximadamente seis meses, que os preparará para o novo desafio. Os interessados devem se candidatar até a próxima terça-feira, 26, pela internet

Os novos colaboradores atuarão na segurança do sistema metroviário, na manutenção da integridade física de clientes e colaboradores, assistência às demandas diárias de clientes, retirada de objetos caídos na via, no atendimento às pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial ou mobilidade reduzida, além de outras atividades.Os interessados precisam ter Ensino Médio completo e disponibilidade total de horário para trabalhar em regime de escala. Não é obrigatório ter experiência na função, mas ter atuado na área de segurança será um diferencial. O processo seletivo é composto por algumas etapas que estão listadas na inscrição.A empresa oferece, além do salário, benefícios como, vale-refeição, cesta básica, vale-transporte, assistência médica e odontológica, auxílio creche, seguro de vida, previdência privada e participação nos resultados ou lucros.Processo seletivo para novos agentes de segurança do MetrôRioPeríodo de inscrição: até terça-feira (26/11)Onde se inscrever: pela internet