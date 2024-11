Iniciativa é voltada a pessoas que já possuem um negócio ou querem empreender - Divulgação

Publicado 22/11/2024 09:29

Rio - Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, está com as inscrições abertas do Gerdau Transforma, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo, que será dedicado aos empreendedores do Rio de Janeiro. A iniciativa é gratuita e voltada a pessoas com mais de 18 anos e que já possuem um negócio ou tenham o sonho de empreender. São 35 vagas disponíveis e o curso será realizado na modalidade presencial. Os interessados devem se inscrever até o próximo domingo, 24, pela internet

As aulas do Gerdau Transforma ocorrem entre os dias 25 e 29 de novembro e são ministradas por instrutores com formação na metodologia By Necessity, desenvolvida pela Besouro de Fomento Social, parceira da Gerdau no projeto, e nas áreas de Marketing e Administração que possuem seus próprios negócios.

Durante o curso, os participantes irão desenvolver habilidades a partir de ferramentas de gestão, podendo assim abrirem ou estruturarem seus próprios negócios de uma forma organizada e orientada. As inscrições são válidas até dia 24 de novembro.



"A educação empreendedora é um dos pilares estratégicos da nossa atuação social e, com esse projeto, reafirmamos nosso compromisso em empoderar pessoas que possam construir um novo futuro e em ser parte das soluções aos desafios da sociedade", afirma Paulo Boneff, líder global de responsabilidade social e desenvolvimento organizacional da Gerdau.



A metodologia do programa revisita o modelo tradicional de plano de negócios e o adapta para pequenos empreendimentos em 10 etapas. A partir da análise do seu contexto, o aluno passa pela construção do conceito de seu produto/serviço, ações de divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas, fluxo de caixa, entre outros conteúdos.

O plano de ação, ao final, detalha, de forma simples e didática, o necessário para geração de renda imediata. Os alunos também contarão com o apoio de consultores especializados em negócios por 90 dias, um período de incubação para que consigam colocar em prática tudo o que aprenderam no curso.



Criado em 2019, o projeto já contou com mais de 20 mil alunos inscritos no programa, impactando mais de 30 mil pessoas e beneficiando mais de 3520 empreendedores de 461 cidades no Brasil e na América Latina que conseguiram abrir seus negócios com a ajuda da mentoria.

Serviço

Curso presencial Gerdau Transforma no Rio de Janeiro