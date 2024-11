Black da Amazon começa em 22 de novembro e segue até dezembro, com descontos de até 70% - AFP

Black da Amazon começa em 22 de novembro e segue até dezembro, com descontos de até 70%AFP

Publicado 22/11/2024 07:53

A Amazon está com 6,5 mil vagas de trabalho temporárias abertas para a Black Friday em todo o país. Os interessados podem se candidatar pela internet

A Black da empresa começa em 22 de novembro e segue até 2 de dezembro, com descontos de até 70%. O evento de compras incluirá os melhores preços do ano, em uma ampla seleção de marcas renomadas, incluindo Apple, Cetaphil, JBL, LG, LEGO, L'óreal, Huggies, Mattel, Mondial, NIVEA e PlayStation.

Uma das oportunidades para iniciar carreira na Amazon são as vagas dos Centros de Distribuição e Estações de Entrega, que estão abertas durante todo o ano, mas crescem principalmente entre a Black Friday e o fim do ano, acompanhando a demanda do varejo.

As vagas são inicialmente temporárias, e os associados possuem oportunidades de serem efetivados e desenvolverem suas carreiras nas operações do Brasil.

"As vagas que anualmente abrimos nesse período, funcionam para muitos como porta de entrada na empresa, com a oportunidade de efetivação nas operações do Brasil. Temos um grande histórico de pessoas que entraram dessa forma e seguiram sua carreira na empresa por muitos anos", explicou Fabiano Arroyo, líder de RH para as operações da Amazon Brasil.



Além do salário, a empresa também oferece escalas de trabalho diferenciadas, ambiente climatizado, inclusivo, diversas ações de reconhecimento e engajamento e construção de oportunidades de carreira para desenvolver profissionalmente suas equipes diretas e indiretas.