Parte dos contratados atuará no Brasas OnlineDivulgação

Publicado 24/11/2024 08:00

O curso Brasas está com 40 vagas abertas para professores de inglês que queiram participar de seu processo de seleção em 2025. Os interessados devem enviar currículo até quarta-feira, 27 para cv@brasas.com. Se forem escolhidos, participarão de outras fases do processo seletivo para que possam ingressar no treinamento em janeiro.

As vagas serão destinadas para aulas presenciais nas unidades do Rio e Grande Rio (Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Niterói), assim como para aulas remotas através do Brasas Online. Para participar do processo de seleção é necessário ser fluente na língua inglesa e gostar de dar aulas.