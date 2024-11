Estado do Rio tem 774 mil desempregados - Foto O Dia/Ilustração

Publicado 25/11/2024 12:06

A taxa de desemprego no Estado foi de 8,5% no 3º trimestre de 2024, marcando uma redução de 2,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2023, quando a taxa era de 10,9%. Este é o menor índice desde o 1º trimestre de 2015, quando a taxa foi de 8,3%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados na sexta-feira, 22, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número de desempregados apresentou uma queda gradativa de aproximadamente 53% na comparação do 1º trimestre de 2021 com o 3º trimestre de 2024. Nos três primeiros meses de 2021, o Rio de Janeiro registrava 1, 65 milhão de desempregados, número que agora é de 774 mil.

A pesquisa também detalhou a diminuição do número de desempregados: este número caiu para 774 mil no estado, uma redução de 204 mil pessoas, representando uma queda de 20,9% em relação ao mesmo período do ano passado. É o menor número desde o 4º trimestre de 2015.