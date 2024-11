Selecionados receberão formação profissional para o trabalho offshore - Reprodução / Internet

Publicado 26/11/2024 17:16

A Modec abriu inscrições para o Programa Operador de Produção Trainee Offshore. As vagas estão disponíveis para pessoas recém-formadas (entre 2022 e 2024) ou estudantes no último semestre dos cursos de Engenharia de Automação & Controle, Elétrica, Energia, Mecânica, Produção e Química.



As inscrições vão até o dia 13 de dezembro de 2024 e não é necessário ter experiência profissional anterior.

Os pré-requisitos exigidos são: formatura entre 2022 e 2024 nas engenharias de Automação & Controle, Elétrica, Energia, Mecânica, Produção, Química; inglês avançado a fluente, nacionalidade brasileira, disponibilidade para trabalhar em regime offshore com embarques de 14x14 após a fase de desenvolvimento do programa.



O programa tem duração de 1 ano, abrangendo etapas de seleção, formação (teórica e prática) e conclusão com a possibilidade de efetivação na função de Operador de Produção. Esta é uma função essencial na indústria de óleo e gás, oferecendo aos jovens uma via para crescimento e consolidação de carreira no mercado offshore.



O que faz um Operador de Produção Offshore?



Um Operador de Produção, sob a direção do Operador de Sala de Controle e Supervisor de Produção, é responsável pela execução eficiente e eficaz das atividades de produção de um FPSO. O profissional atua em rotinas operacionais, partida/parada e isolamentos de equipamentos, comissionamento/descomissionamento, alinhamentos/manobras operacionais, incluindo operação do sistema de controle da planta de processo, equipamentos de controle de poços e acompanhamento HMI na sala de equipamentos elétricos. O objetivo é garantir que os sistemas de produção da plataforma sejam operados de acordo com o projeto e sua filosofia de operação, em conformidade com os procedimentos da Modec, regulamentos e normas nacionais e internacionais.



Sobre o programa



O programa oferece um conteúdo exclusivo, baseado na vasta experiência operacional da companhia, e é totalmente customizado para os participantes, proporcionando uma oportunidade diferenciada para quem está iniciando sua carreira. É possível aliar conhecimento teórico com vivência prática em unidades de operação offshore, sob a mentoria de profissionais que são referência no setor de óleo e gás. Os trainees passarão por um ciclo de avaliação e feedback, além de apresentar relatórios referentes ao conteúdo do Programa.



O programa oferece salário competitivo, plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, previdência privada, seguro de vida, além de outros benefícios compatíveis com o mercado.