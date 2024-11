Rafael Barros é um dos convidados do painel - Senac RJ/Divulgação

Publicado 26/11/2024 16:55

A Cápsula - Centro de Inovação Senac RJ promove na quinta-feira, 28, às 16h, o painel gratuito “Criatividade aumentada: Usos práticos da IA no mercado audiovisual”, com o autor, roteirista e diretor Eduardo Bello; o designer gráfico, motion designer e diretor de arte na TV Globo, Rafael Barros, e o especialista de Novas Mídias do Senac RJ, José Pereira. A iniciativa tem parceria com o Sebrae Rio. A Cápsula – Centro de Inovação Senac RJ fica na Av. Presidente Vargas, 62 – Centro.O painel vai explorar como a Inteligência Artificial está transformando o mercado audiovisual, ampliando o potencial dos profissionais e redefinindo a forma como conteúdos são produzidos, editados e consumidos. Serão discutidas as ferramentas de IA inovadoras como assistentes criativos para roteiros e edições. O público conhecerá casos práticos de uso da IA na TV e na publicidade, com ênfase nas novas oportunidades e desafios que essa tecnologia apresenta para criadores do setor.Os interessados devem se inscrever pelo link https://capsula.rj.senac.br/criatividadeaumentada