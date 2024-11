Candidatos precisam ter entre 18 e 22 anos, Ensino Médio completo e residir em Macaé - Divulgação

Candidatos precisam ter entre 18 e 22 anos, Ensino Médio completo e residir em Macaé Divulgação

Publicado 27/11/2024 09:50

Rio - A Ocyan, empresa do setor de óleo e gás, está com 45 vagas abertas para o programa de Jovem Aprendiz em Macaé, no Norte Fluminense. As oportunidades são para técnico de planejamento e as admissões estão previstas para 14 de janeiro de 2025.

Os candidatos precisam ter entre 18 e 22 anos, Ensino Médio completo e residir em Macaé (RJ). As inscrições ficarão abertas até o próximo sábado, 30, e devem ser feitas pela página da Ocyan na Gupy ( https://ocyan.gupy.io/ ).

"A iniciativa é uma oportunidade de promover a qualificação de jovens para o mercado de trabalho e aumentar a empregabilidade dos participantes em áreas de produção. Acreditamos que investir em talentos jovens é fundamental para o crescimento e inovação do nosso negócio. Este programa não apenas oferece a oportunidade de desenvolvimento profissional, mas também permite que os jovens tragam novas ideias e perspectivas para nossa equipe", destaca Fabiano Sales, diretor de pessoas da Ocyan.

O programa oferece benefícios como: salário compatível; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; e auxílio transporte.