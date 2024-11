Adolpho Konder, presidente da Agetransp - Divulgação

Adolpho Konder, presidente da AgetranspDivulgação

Publicado 27/11/2024 13:47

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) anunciou a realização do primeiro concurso público de sua história. Ao todo, serão 25 vagas, divididas em 15 cargos de especialistas em regulação, 5 de analistas técnicos, 5 de assistentes técnicos de regulação, além de cadastro de reserva.

"Nosso objetivo é tornar cada vez mais dinâmico e eficiente o processo de fiscalização das concessionárias reguladas pela Agetransp, que são o MetrôRio, Supervia, Barcas, além das rodovias Via Lagos e Rota 116. Para podermos atuar com mais qualidade, o governador Cláudio Castro autorizou a realização deste concurso e vamos conseguir ampliar nossas ações e iniciativas para que a população tenha um transporte público funcionando melhor", afirmou o presidente da Agetransp, Adolpho Konder.

Para isso, a agência realizou um contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que ficará responsável pelo planejamento, organização e realização do concurso. As vagas são para os níveis médio e superior. E estão divididas da seguinte forma - nível médio: assistente de regulação (cinco); e nível superior: analista técnico (cinco) e especialista em regulação (15).

O salário para o assistente técnico será de cerca de R$ 2.160, mais benefícios. O cargo é responsável pelas atividades relativas à pesquisa, informática, assistência e administração de pessoal, administração de material, controle e preservação do patrimônio. E também dará apoio em assuntos relacionados à administração financeira, de pessoal, material, documentação, informática, comunicação, patrimônio e serviços gerais.

Já para o cargo de analista técnico, a remuneração sobe para cerca de R$ 4.536, além de benefícios. Para o especialista em regulação o valor será de cerca de R$ 5.670, mais os benefícios.

O analista será o profissional responsável por executar atividades que integram a gestão de logística, orçamento, contratos, compras, recursos humanos, custos e outras áreas da Administração Pública. O especialista atuará na inspeção, fiscalização e controle da prestação de serviços públicos e de exploração dos mercados regulados, implementação de políticas e realização de estudos e pesquisas das respectivas atividades do ambiente regulado.

Detalhes como período de inscrições, edital, data da prova, locais e modelo de aplicação das questões serão divulgadas em breve.