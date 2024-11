Todo o processo de renegociação de débitos pode ser feito pela internet - Reprodução

Publicado 28/11/2024 15:46

Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) têm até esta sexta-feira, 29, para aproveitar vantagens na regularização de débitos do Simples Nacional que foram parar na dívida ativa, conforme Edital No. 7 da PGFN. A adesão pode ser realizada via portal Regularize, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Nele, o empresário pode fazer simulações a fim de escolher a modalidade que mais se adequa à sua realidade financeira. A iniciativa é voltada para empresas que foram inscritas até 1º de agosto deste ano.

“É uma oportunidade especial para os donos dos pequenos negócios, pois podem abater uma boa parte dos juros e multas. Além disso, parcelar esses débitos permite que a empresa esteja em condições para participar de negociações que exijam certidão de regularidade e garante aos empresários uma visão de futuro sem esses débitos”, aponta o analista de Políticas Públicas João Silvério.

O edital traz benefícios aos interessados, como descontos do valor da dívida – podendo abater até 100% dos juros, multas e encargos legais – e a flexibilidade para dividir o pagamento em até 133 parcelas, adaptando-se à capacidade de pagamento do contribuinte. De acordo com a PGFN, o perfil da empresa e da dívida são analisados para determinar os benefícios oferecidos.







Como verificar?



O empreendedor pode consultar os débitos acessando o portal Regularize, utilizando o seu CNPJ. Veja o passo a passo:

- Acessar o Regularize e clicar na opção Negociar Dívida > Acesso ao Sistema de Negociações. Neste momento, o contribuinte será direcionado para o Sistema de Negociações (Sispar).

- Na tela inicial do Sispar, clicar no menu Adesão, opção Transação.

- Na tela de identificação do contribuinte, clicar em Avançar.

- Clicar na setinha azul do combo Negociações e selecionar a opção Transação - Edital PGDAU N. 7/2024. Após selecionar, clicar novamente em Avançar.

- Em seguida, selecionar todas as inscrições elegíveis em cobrança e clicar em Calcular. Feito isso, seguir as orientações das telas seguintes.

- Realizadas todas as etapas, clicar no botão Confirmar e, em seguida, em Sim para concluir a negociação.

- Após clicar em Sim, uma tela com o resumo da solicitação da negociação aparecerá. Nesta tela, clicar no botão Documento de Arrecadação para emitir a primeira prestação.



A primeira prestação deve ser paga até o último dia útil do mês da adesão; caso contrário, a conta de negociação será indeferida.



Além disso, a conta de negociação será cancelada se alguma prestação da entrada não for quitada pontualmente.