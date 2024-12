Mais de 380 lojas são notificadas por não cumprimento de direitos trabalhistas - Pixabay

Publicado 02/12/2024 17:20

Cerca de 384 lojas foram notificadas por não homologar os termos de adesão para o trabalho aos domingos, conforme determina a Convenção Coletiva, informou o Sindicato dos Comerciários do Rio. Integrantes da entidades fizeram uma fiscalização em diversos shoppings da cidade no último domingo (1º).

Das 384 notificações aplicadas pelo Sindicato, 101 foram em lojas do Norte Shopping, 80 do Shopping Tijuca, 78 do Shopping Rio Sul, 74 do Nova América e 51 do Shopping Leblon.



O não cumprimento das cláusulas do Termo de Adesão, inclusive a sua não formalização e a não inclusão de funcionários convocados para trabalhar no documento, está sujeita à multa de R$ 412 por infração cometida e por empregado envolvido.



"Mais um dia de desrespeito aos direitos dos trabalhadores. Além da não formalização do Termo de Adesão para funcionar aos domingos, jornada irregular de trabalho e o não pagamento de lanche. Por isso, a importância da fiscalização para garantir o cumprimento do acordo da categoria e o direito do trabalhador”, afirma Márcio Ayer, presidente do Sindicato dos ComerciáriosdoRio.