Consumidor deve ficar atento à classificação informada no selo ProcelReprodução

Publicado 03/12/2024 11:21

Com o aumento das preocupações com os custos de energia e a sustentabilidade, o mercado de eletrodomésticos evolui para oferecer opções mais eficientes e econômicas. Escolher aparelhos com o selo Procel de eficiência energética é uma das principais recomendações de especialistas. Esse selo é concedido pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) e destaca os produtos com melhor desempenho energético em suas categorias, auxiliando quem deseja escolher eletrodomésticos sustentáveis para reduzir o consumo de energia e minimizar os impactos na conta de luz.

“A decisão de comprar eletrodomésticos sustentáveis não é só uma questão ambiental, mas também de economia prática para o consumidor. Quando o consumidor dá preferência aos modelos classificados como A ou A+, que indicam menor consumo de energia, a longo prazo, esses produtos reduzem significativamente o consumo e o custo mensal”, explica Lucas Frangiosi, líder de Novos Negócios na Lead Energy, energytech que ajuda empresas e consumidores a reduzir a conta de luz, oferecendo soluções de energia sustentáveis.

Frangiosi explica que considerar o selo Procel é uma forma de garantir que o consumidor tenha acesso a informações claras sobre a eficiência energética de produtos. "O selo é um aliado para fazer escolhas conscientes e vantajosas para o bolso e o meio ambiente, pois ele ajuda a identificar quais aparelhos consomem menos energia, comparados a outros modelos da mesma categoria".

Veja abaixo 5 opções de eletrodomésticos sustentáveis a serem considerados pelos consumidores que desejam mais economia e eficiência energética:

Geladeiras inverter - A tecnologia inverter presente em geladeiras permite um ajuste constante da temperatura interna, sem picos de energia. “Modelos com selo Procel A consomem até 30% menos energia do que geladeiras comuns. A tecnologia inverter garante que o compressor trabalhe de forma mais contínua e eficiente, evitando o desperdício de energia”, afirma Frangiosi. O consumo de uma geladeira inverter varia de 25 kWh a 35 kWh, dependendo do modelo e uso, conforme dados do Inmetro. É importante destacar que esses valores podem variar conforme a localidade e a frequência de uso do aparelho.

Máquinas de lavar com sensor de carga- Equipadas com sensores que ajustam automaticamente a quantidade de água e a duração do ciclo de acordo com a carga de roupa, o especialista aponta que essas máquinas são excelentes para quem busca economia. “As lavadoras com selo Procel A podem economizar até 40% de água e energia em comparação com modelos convencionais”, afirma a especialista. Em termos de consumo, uma máquina de lavar sem secadora, utilizando água fria, consome de 0,2 a 0,3 kWh por ciclo. Para modelos com água quente, o consumo varia de 1,2 a 2 kWh por ciclo, dependendo da configuração e do ciclo escolhido. Para otimizar ainda mais o consumo de energia, a recomendação é acumular a roupa para lavar de uma vez só, evitando múltiplos ciclos.

Ar-condicionado com função inverter - Aparelhos de ar-condicionado com a função inverter são reconhecidos pela eficiência energética, pois são capazes de ajustar a potência conforme a necessidade do ambiente. “Um ar-condicionado com selo Procel A pode reduzir o consumo em até 50% em relação aos modelos sem essa tecnologia”, observa Frangiosi. O consumo de energia de aparelhos de ar-condicionado inverter pode variar entre 30 kWh e 45 kWh, dependendo do modelo e da utilização. O especialista ressalta também a importância de escolher modelos dimensionados corretamente para o tamanho do ambiente, evitando o desperdício de energia.

Televisores LED com eficiência energética - Televisores modernos com tecnologia LED e selo Procel A são mais econômicos em comparação com modelos de plasma ou LCD. “Além de uma melhor qualidade de imagem, os televisores LED chegam a consumir até 30% menos energia, sendo ideais para quem passa muitas horas assistindo TV”, explica o especialista. O consumo de energia de um televisor LED varia de 3 kWh a 9 kWh, dependendo do tamanho da tela e do tempo de uso diário, segundo informações do Inmetro.

Forno elétrico com isolamento térmico - Fornos elétricos com selo Procel possuem melhor isolamento térmico, garantindo que o calor interno seja mantido e que menos energia seja necessária para o funcionamento. A economia pode chegar a 20-30% no valor da conta mensal, dependendo do número de aparelhos e da frequência de uso. O consumo de um forno elétrico pode variar entre 30 kWh e 60 kWh, de acordo com o modelo e o tempo de uso.