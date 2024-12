Secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 03/12/2024 13:34

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a proposta de alterações sobre a previdência dos militares, parte do pacote fiscal do governo, "está vindo para o Congresso", mas que depende da tramitação entre os ministérios até chegar à avaliação da Casa Civil.

As declarações ocorreram nesta terça-feira, 3, após uma reunião de Durigan com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e vice-líderes na Câmara dos Deputados.

"A proposta sai do Ministério da Defesa, outros ministérios fazem avaliação, e isso é encaminhado para a Casa Civil. Isso está vindo para o Congresso", declarou o secretário.

Questionado se há um prazo para o envio do projeto sobre os militares ao Congresso, Durigan disse que os textos estão sendo concluídos.

"Sim, nós estamos concluindo estes dias todos os projetos de lei que dizem com a moderação do crescimento da despesa, para que isso tudo seja votado neste ano, esse foi um apelo que fiz aos vice-líderes. Acho que a gente tem um bom caminho aí para esses próximos dias", afirmou o secretário.

Perguntado sobre quando será enviado, ele disse: "Devem estar chegando. Eu não consigo confirmar, porque agora depende de os ministérios todos avaliarem e mandarem para a Casa Civil, para a Casa Civil remeter para cá. Mas isso vem."