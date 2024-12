Curso é ministrado no formato on-line - Reprodução

Publicado 06/12/2024 16:58

Empreendedores contam com um novo recurso para se preparar para a Reforma Tributária. A Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem, lança um curso gratuito e inédito às pequenas e médias empresas (PMEs), que permite aos empresários entender as novas regras e as mudanças previstas nos próximos anos.

Com 15 horas de conteúdo on-line, o curso “Reforma Tributária para PMEs” é ministrado por Felipe Beraldi, economista e gerente de Indicadores e Estudos Econômicos da Omie. As aulas abordam os principais aspectos da nova lei e detalhes das mudanças previstas para os diferentes regimes tributários. Karine Manes, coordenadora de Sucesso do Contador da Omie, e Wagner Xavier, arquiteto de Soluções e Negócios da scale-up, sugerem estratégias e ferramentas de adequações e destacam o papel do contador como parceiro estratégico dos empresários.