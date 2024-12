Para o IBGE, ainda é possível manter a inflação dentro da meta definida para 2024 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Para o IBGE, ainda é possível manter a inflação dentro da meta definida para 2024Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 10/12/2024 15:38

A inflação oficial no País precisaria encerrar dezembro com alta de até 0,20% para que o Banco Central consiga cumprir a meta perseguida para 2024. O cálculo é de André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) saiu de uma elevação de 0,56% em outubro para 0,39% em novembro. A taxa acumulada em 12 meses, porém, acelerou pelo terceiro mês consecutivo, subindo a 4,87% em novembro. A meta de inflação perseguida pelo Banco Central em 2024 é de 3,0%, com teto de tolerância de 4,50%.

"Uma taxa de até 0,20% em dezembro permitiria uma inflação de até 4,50% no ano de 2024", disse Almeida.

Em novembro, Almeida frisou que o IPCA mostrou altas de preços em três grupos de despesas, mas quedas nos outros seis. Houve redução ainda no índice de difusão, tanto entre os itens alimentícios quanto nos não-alimentícios.

O índice de difusão, que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 62% em outubro para 58% em novembro. A difusão de itens alimentícios diminuiu de 67% em outubro para 65% em novembro. Já a difusão de itens não alimentícios saiu de 57% em outubro para 52% em novembro.

"Tivemos uma inflação mais concentrada do que no mês anterior. A alta de preços foi observada numa menor quantidade de subitens. A inflação foi menos espalhada do que no mês anterior", apontou o pesquisador.