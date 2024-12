Segundo a OCDE, o ritmo de crescimento se manteve praticamente estável no grupo como um todo - Fernando Frazão/Agência Brasil

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países do G20 aumentou 0,7% no terceiro trimestre ante o anterior, segundo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado nesta quinta-feira, 12. O resultado representa uma ligeira aceleração ante o avanço de 0,6% registrado no segundo trimestre.



Na comparação anual, no entanto, a expansão foi de 2,8% no período, desacelerando em relação aos 3% do trimestre anterior.



Segundo a OCDE, o ritmo de crescimento se manteve praticamente estável no grupo como um todo, apesar de divergências entre alguns países. Índia, Indonésia e Estados Unidos tiveram crescimento estável, enquanto França e Austrália registraram crescimento em menor grau do que México e China.

A Alemanha e a Coreia do Sul mostraram recuperação econômica. Os países restantes tiveram um crescimento mais lento, com alta desaceleração no Brasil, Arábia Saudita e Reino Unido. No Canadá, Japão e Itália, o decréscimo foi apenas marginal.



As informações da OCDE mostram ainda que na Turquia o crescimento do PIB continua a contrair, em 0,2%, e na África do Sul se tornou negativo, a -0,3%.