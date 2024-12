Secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 12/12/2024 15:03

Brasília - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que a pasta tem feito todo esforço para garantir a votação neste ano do projeto de lei que limita o crescimento real do salário mínimo a 2,5%. Isso pode demandar ajustes pontuais no texto, mas a diretriz é preservar a desaceleração no ritmo de crescimento das despesas que havia sido estimada pela pasta, afirmou.

"A diretriz é: preservar o efeito da economia que vamos ter nos próximos anos, preservar o impacto em termos de decréscimo das despesas", disse Durigan, após uma reunião com o relator do projeto de lei, deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), na sede da Fazenda, em Brasília.

Segundo o secretário, podem ser feitas "adequações conceituais" para que o PL possa avançar na Câmara. "Temos conversado com todos os líderes, com o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, para dar os próximos passos, seguir avançando, para que a gente conclua a votação este ano."

Durigan relatou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sempre pede "muita atenção ao diálogo" com os parlamentares.

Bulhões, relator do projeto de lei, afirmou que a preocupação dele é preservar os impactos do projeto na economia, mas trabalhando com flexibilidade e ouvindo as bancadas da Câmara. Pedidos de mudança já tem aparecido, ele relatou.