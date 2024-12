BB já havia informado que a suspensão afetaria apenas correspondentes bancários - Agência Brasil

BB já havia informado que a suspensão afetaria apenas correspondentes bancáriosAgência Brasil

Publicado 12/12/2024 18:44

O Banco do Brasil confirmou, por meio de nota, a "suspensão temporária" das contratações de empréstimo consignado para beneficiários do INSS por meio de correspondente bancário. Mais cedo, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou que a oferta dessa modalidade foi suspensa por causa do aumento da taxa Selic, que tornou a modalidade inviável.

"O BB comunica, nesta data, a suspensão temporária das contratações de empréstimo consignado para beneficiários do INSS no Canal Correspondente Bancário. Esta medida está em conformidade com a Resolução CMN 4.935/2021, que exige a viabilidade econômica das operações realizadas por este canal", diz o banco.

Segundo o BB, o crédito consignado ainda pode ser contratado por meio do aplicativo, terminais de autoatendimento, internet ou em qualquer agência do banco.

