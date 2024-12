Shoppings centers costumam ter grande faturamento no Natal - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 16/12/2024 08:48

O setor de shopping centers está otimista em relação ao Natal de 2024, com 97% dos empreendimentos projetando resultados positivos. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), realizada entre os dias 2 e 10 de dezembro, estima-se um crescimento de 6,9% nas vendas em relação ao mesmo período de 2023, movimentando cerca de R$ 6,02 bilhões.



Além disso, espera-se uma alta de 6% no fluxo de visitantes, impulsionado por estratégias como ampliação de horários de funcionamento — adotada por 89% dos shoppings, com a maioria abrindo uma hora mais cedo e/ou fechando uma hora mais tarde — e campanhas promocionais atrativas.



Entre as principais iniciativas para a data, destacam-se as campanhas Ganhe e Concorra (52%), Compre e Ganhe (23%) e Sorteio (20%). O formato Ganhe e Concorra ganhou força em comparação a 2023, quando 35% dos shoppings adotaram essa estratégia. Brindes populares, como panetones e chocotones (48%), dominam as campanhas Compre e Ganhe, enquanto carros (49%) e vales-compras (10%) lideram os prêmios oferecidos nos sorteios.



Ticket médio - A expectativa para o ticket médio neste Natal é de R$ 217,34, representando um aumento de 5% em relação a 2023 (R$ 207,04). Entre as categorias de produtos mais procuradas pelos consumidores, destacam-se vestuário (88%), perfumaria e cosméticos (80%) e calçados (70%).



"O Natal é o principal momento do ano para o varejo em shopping centers. Estamos otimistas de que a diversidade de produtos, a conveniência e as experiências únicas oferecidas pelos shoppings continuarão a atrair e encantar os consumidores", destaca Glauco Humai, presidente da Abrasce.