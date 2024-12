Pelo menos 2.544 vagas ofertadas são de estágio e Jovem Aprendiz - Reprodução

Pelo menos 2.544 vagas ofertadas são de estágio e Jovem AprendizReprodução

Publicado 16/12/2024 18:46

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com, ao menos, 6.482 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, pelo menos 2.544 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab

O governo do estado está divulgando, esta semana, 1.322 vagas de emprego formal no Rio de Janeiro, nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, captadas pela equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



Na região Metropolitana, estão concentradas 75% das vagas: são 991 chances de trabalho, entre as quais 13 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para atendente de lojas, atendente de mesa e estoquista, entre outras, com salários que variam de um a dois mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824). Também para PcD há uma posição de coordenador de recursos humanos, na Barra da Tijuca, que exige o Ensino Superior, experiência, e oferece remuneração de cerca de R$ 7.000.



Na mesma região existem, ainda, boas opções para ampla concorrência, tais como 20 para atendente de lanchonete, 54 para operador de vendas e 20 para padeiro. Há também vagas para motorista de ônibus urbano e analista de recursos humanos, em Jacarepaguá e no Centro do Rio, respectivamente, que exigem o Ensino Fundamental e o Ensino Superior completo, além de experiência. O salário pode chegar a R$ 5.648.



Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 15 oportunidades com salário médio de R$ 2.824 e exigência do Ensino Médio completo. Para quem tem experiência como salgadeiro, existem duas vagas para Valença , com remuneração de R$ 1.412. Existem, ainda, na região, opções para motorista de caminhão e padeiro.



Já na região Serrana, a captação de vagas reuniu 316 posições em Teresópolis, entre as quais as de mecânico de motor a diesel, motorista carreteiro e motorista de caminhão. A remuneração média é de R$ 4.236, e é necessário ter experiência anterior.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de serviços (53,3%) e comércio (46,7%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (49,6%) e oferece até dois salários mínimos (57,2%).



A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site https://www.rj.gov.br/trabalho .



SMTE

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), divulga 2.597 novas vagas de emprego nesta segunda-feira (16). E uma boa notícia para quem quer, a menos de dez dias do Natal, trabalhar em lojas: há 224 vagas para atendentes no Rio de Janeiro. E para atendente de lanchonete, 158.



Para os que estão à procura de vagas em farmácias, há 137 oportunidades para atendentes em unidades do Centro, de São Cristóvão e de diferentes bairros da Zona Sul e da Zona Oeste. Para se candidatar, basta ter concluído o Ensino Médio. Em 131 das vagas não é exigida experiência.



Há também 691 oportunidades para pessoas com deficiência. Nesta semana há vagas de emprego para quem está começando, como a de jovem aprendiz administrativo (4), e para quem é mais experiente, como a de operador de supermercado (80).

Interessados em cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem fazer isso pela internet, no link: https://bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTERJ

Subsea7

A Subsea7, líder global na entrega de projetos e tecnologia offshore para o setor de energia, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2025 para diversas áreas da empresa, todas com atuação no Centro do Rio de Janeiro.

As vagas são para estudantes de graduação e técnico com previsão de formatura entre julho e dezembro de 2026 dos cursos de Administração de Empresas; Arquivologia; Biblioteconomia; Ciências Contábeis; Comunicação; Economia; Engenharias: Elétrica, Civil, de Petróleo, de Produção, Mecânica, Naval; Estatística; Matemática; e Recursos Humanos. Já para nível técnico, os acadêmicos precisam estar cursando Mecânica ou Segurança do Trabalho.

As informações completas e as inscrições para as vagas podem ser feitas até o dia 23 de dezembro pelo site ( clique aqui ).

CIEE Rio

O CIEE Rio, em parceria com o MetrôRio, nos próximos dias 18 e 19, quarta e quinta-feira, realizará uma edição especial do Mutirão de fim de ano, oferecendo mais de 1.730 vagas extras de estágio e aprendizagem para jovens em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho em todo o estado.

A inscrição é gratuita e quem preferir já pode agilizar o processo baixando o app do CIEE Rio para fazer o cadastro e chegar na Estação Carioca / Centro - no mezanino próximo ao acesso C, de 7h às 15h, apenas para ter acesso as vagas. Os interessados devem apresentar apenas um documento com foto para completar o cadastro.

O aumento da demanda por novas contratações acontece nessa época do ano porque muitos estudantes se formam abrindo novas vagas.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 726 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.



Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (97), ciências contábeis (39) e economia (4). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 88 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 52 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 131 vagas. Sendo técnico em administração (43) e técnico em eletrônica (11). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 19 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (13) e superior (5).



Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.